Болельщики «Зенита» признали Кришито лучшим игроком в мае

Второе место в рейтинге занял защитник Игорь Смольников, третье — нападающий Артём Дзюба, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Награда стала для Кришито второй за сезон — лучшим игроком месяца он также становился в марте. В мае итальянец провел пять матчей, отыграв в них по 90 минут.