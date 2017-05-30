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30 мая 2017, 15:39 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Болельщики «Зенита» признали Кришито лучшим игроком в мае

Болельщики «Зенита» по итогам голосования признали защитника Доменико Кришито лучшим футболистом в мае.

Второе место в рейтинге занял защитник Игорь Смольников, третье — нападающий Артём Дзюба, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Награда стала для Кришито второй за сезон — лучшим игроком месяца он также становился в марте. В мае итальянец провел пять матчей, отыграв в них по 90 минут.

В общей сложности защитник провёл в составе сине-бело-голубых 184 матча, в которых забил 14 голов. С этим показателем Кришито является самым результативным защитником в истории «Зенита».

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