Болельщики «Зенита» признали Кришито лучшим игроком в мае
Болельщики «Зенита» по итогам голосования признали защитника Доменико Кришито лучшим футболистом в мае.
Второе место в рейтинге занял защитник Игорь Смольников, третье — нападающий Артём Дзюба, сообщает официальный сайт
Награда стала для Кришито второй за сезон — лучшим игроком месяца он также становился в марте. В мае итальянец провел пять матчей, отыграв в них по 90 минут.
В общей сложности защитник провёл в составе
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