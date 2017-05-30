Болельщики «Урала» признали Кулакова лучшим игроком сезона

По его итогам победу одержал украинский защитник «Урала» Денис Кулаков.

Как сообщает официальный сайт уральской команды, Кулаков опередил ставшего вторым румынского полузащитника Эрика Бикфалви. Тройку замкнул хавбек Владимир Ильин, в пятёрку лучших вошли болгарский полузащитник Николай Димитров и вратарь Николай Заболотный.