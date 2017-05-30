Болельщики «Урала» признали Кулакова лучшим игроком сезона
Среди болельщиков «Урала» завершилось голосование по выбору лучшего игрока команды в сезоне-2016/17.
По его итогам победу одержал украинский защитник «Урала» Денис Кулаков.
Как сообщает официальный сайт уральской команды, Кулаков опередил ставшего вторым румынского полузащитника Эрика Бикфалви. Тройку замкнул хавбек Владимир Ильин, в пятёрку лучших вошли болгарский полузащитник Николай Димитров и вратарь Николай Заболотный.
Кулаков в минувшем сезоне провёл в
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