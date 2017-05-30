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30 мая 2017, 15:23 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Болельщики «Урала» признали Кулакова лучшим игроком сезона

Среди болельщиков «Урала» завершилось голосование по выбору лучшего игрока команды в сезоне-2016/17.

По его итогам победу одержал украинский защитник «Урала» Денис Кулаков.

Как сообщает официальный сайт уральской команды, Кулаков опередил ставшего вторым румынского полузащитника Эрика Бикфалви. Тройку замкнул хавбек Владимир Ильин, в пятёрку лучших вошли болгарский полузащитник Николай Димитров и вратарь Николай Заболотный.

Кулаков в минувшем сезоне провёл в Премьер-Лиге все 30 матчей и сделал одну голевую передачу.

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