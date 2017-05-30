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30 мая 2017, 15:22 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Источник: Рыбусь может покинуть «Лион» и перейти в ЦСКА

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Бывший полузащитник «Терека» Мацей Рыбусь, права на которого принадлежат «Лиону», может вернуться в Россию.

Бывший полузащитник Терека <span class=error>Мацей</span> <span class=error>Рыбусь</span> права на которого принадлежат Лиону может вернуться в Россию. Увеличить
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Sport.es сообщает, что «ткачи» намерены пригласить в команду защитника «Барселоны» Лука Диня, а Рыбусь перейдёт в ЦСКА.

Идёт речь об аренде или полноценном трансфере, не сообщается.

Мацей Рыбусь покинул «Терек» и перешёл в «Лион» в начале минувшего сезона. Его контракт с французским клубом действует до лета 2019 года.

В минувшем сезоне 27-летний поляк принял участие в 28 официальных матчах за «Лион» и отдал 2 результативных паса.

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