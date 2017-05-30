Источник: Рыбусь может покинуть «Лион» и перейти в ЦСКА
Бывший полузащитник «Терека» Мацей Рыбусь, права на которого принадлежат «Лиону», может вернуться в Россию.
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Sport.es сообщает, что «ткачи» намерены пригласить в команду защитника «Барселоны» Лука Диня, а Рыбусь перейдёт в ЦСКА.
Идёт речь об аренде или полноценном трансфере, не сообщается.
Мацей Рыбусь покинул «Терек» и перешёл в «Лион» в начале минувшего сезона. Его контракт с французским клубом действует до лета 2019 года.
В минувшем сезоне 27-летний поляк принял участие в 28 официальных матчах за «Лион» и отдал 2 результативных паса.
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