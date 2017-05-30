Юрий Семин может покинуть футбольный «Локомотив»
Наставник московского «Локомотива» Юрий Семин может покинуть команду, с которой он в нынешнем сезоне выиграл Кубок России и завоевал путевку в Лигу Европы. Источник в клубе сообщает на правах анонимности, что руководство не вполне довольно нынешним сезоном.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
При этом накануне Семин встречался с главой ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым, чье ведомство остается главным спонсором столичной команды, сообщает «Спорт сегодня» со ссылкой на МатчТВ.
Тренер даже получил в подарок часы — традиционную для железнодорожников награду по итогам того или иного отрезка работы.
Однако, предположительно в ходе разговора вопрос продлении действующего соглашения с Семиным не поднимался. Ранее в прессе появлялась инсайдерская информация, что в сферу интересов железнодорожников входят несколько тренеров, в частности, украинец Виктор Скрипник, ранее работавший с «Вердером», белорус Леонид Кучук, уже возглавлявший «Локо», и немец Хайко Фогель, тренировавший «Базель», а ныне работающий в клубной системе «Баварии».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter