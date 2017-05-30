Юрий Семин может покинуть футбольный «Локомотив»

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При этом накануне Семин встречался с главой ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым, чье ведомство остается главным спонсором столичной команды, сообщает «Спорт сегодня» со ссылкой на МатчТВ.

Тренер даже получил в подарок часы — традиционную для железнодорожников награду по итогам того или иного отрезка работы.

Однако, предположительно в ходе разговора вопрос продлении действующего соглашения с Семиным не поднимался. Ранее в прессе появлялась инсайдерская информация, что в сферу интересов железнодорожников входят несколько тренеров, в частности, украинец Виктор Скрипник, ранее работавший с «Вердером», белорус Леонид Кучук, уже возглавлявший «Локо», и немец Хайко Фогель, тренировавший «Базель», а ныне работающий в клубной системе «Баварии».