Воронежский «Факел» получил лицензию РФС на сезон-17/18

«Факел» успешно прошел процедуру лицензирования на сезон-17/18. Комиссия Российского футбольного союза по лицензированию рассмотрела заявку клуба во вторник, 30 мая.

«Факел» получил лицензию РФС со второго раза. Получив отказ 15 мая, клуб подал апелляцию на решение организации и устранил все недочеты. После получения лицензии «Факел» сможет заявиться в первенство ФНЛ.

В течение сезона-16/17 «Факел» столкнулся с финансовыми проблемами. Задержки по заработной плате в клубе составляли 2,5 месяца.