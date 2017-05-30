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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29917988/
30 мая 2017, 14:34 | Футбол: Премьер-лига | РИА "Воронеж"

Воронежский «Факел» получил лицензию РФС на сезон-17/18

Клуб примет участие в первенстве ФНЛ.

«Факел» успешно прошел процедуру лицензирования на сезон-17/18. Комиссия Российского футбольного союза по лицензированию рассмотрела заявку клуба во вторник, 30 мая.

«Факел» получил лицензию РФС со второго раза. Получив отказ 15 мая, клуб подал апелляцию на решение организации и устранил все недочеты. После получения лицензии «Факел» сможет заявиться в первенство ФНЛ.

В течение сезона-16/17 «Факел» столкнулся с финансовыми проблемами. Задержки по заработной плате в клубе составляли 2,5 месяца.
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30 мая

Воронежский «Факел» получил лицензию РФС на сезон-17/18

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