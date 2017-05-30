Газизов: Стажировка тренера ФК «Уфа» Семака в «Манчестер Сити» запланирована на зиму

«Уфа» и «Манчестер Сити» в июле прошлого года заключили соглашение о сотрудничестве. Тогда же летом в английский клуб перешел хавбек уфимской команды Александр Зинченко. Ранее Газизов сообщал «Р-Спорт», что зимой стажировку в «Манчестер Сити» мог пройти экс-главный тренер башкирской команды Виктор Ганчаренко, однако специалист возглавил московский ЦСКА, и Семак был приглашен на освободившуюся должность.

«Сейчас Сергей Богданович заканчивает учебу на PRO, и у него времени просто нет. И стажировку (в “Манчестер Сити”) запланировали на зиму», — сказал Газизов по телефону.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 5 июля проведет слушания по делу о переходе Зинченко из донецкого «Шахтера» в «Уфу» в феврале 2015 года. Украинский клуб был против трансфера и обратился в ФИФА с требованием о дисквалификации игрока на полгода и серьезном денежном штрафе, а также о санкциях к «Уфе». ФИФА ограничилась лишь денежными санкциями, обязав Зинченко заплатить «Шахтеру» 8 тысяч евро штрафа. Донецкий клуб решил обратиться в CAS. Ранее Газизов сообщал, что «Уфа» должна заплатить «Шахтеру» около 145−148 тысяч евро за переход Зинченко — в качестве единовременной выплаты за подготовку молодого игрока.

«Мы в этом вопросе действовали согласно закону. И CAS должен разобраться во всем, но соответствующее решение уже есть. Мы выплатили все причитающие деньги “Шахтеру”. Какие тут могли быть вопросы? Да, мы в свое время предлагали еще больше (“Шахтеру”), но не хотят… Но это старая уже история», — добавил Газизов.