Болельщики тульского «Арсенала» признали Думбия лучшим игроком сезона

После каждого матча красно-жёлтых поклонники «канониров» оценивали футболистов тульского клуба по трёхбалльной системе.

По сумме набранных баллов по итогам всего сезона Думбия опередил всех игроков «Арсенала». На втором месте оказался вратарь Михаил Левашов, а тройку лучших замкнул защитник Максим Беляев.