Болельщики тульского «Арсенала» признали Думбия лучшим игроком сезона
Болельщики тульского «Арсенала» признали нападающего Мусса Думбия лучшим футболистом в составе своей команды по итогам минувшего сезона.
После каждого матча
По сумме набранных баллов по итогам всего сезона Думбия опередил всех игроков «Арсенала». На втором месте оказался вратарь Михаил Левашов, а тройку лучших замкнул защитник Максим Беляев.
В минувшем сезоне Думбия провёл в
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