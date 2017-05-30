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30 мая 2017, 14:06 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Болельщики тульского «Арсенала» признали Думбия лучшим игроком сезона

Болельщики тульского «Арсенала» признали нападающего Мусса Думбия лучшим футболистом в составе своей команды по итогам минувшего сезона.

После каждого матча красно-жёлтых поклонники «канониров» оценивали футболистов тульского клуба по трёхбалльной системе.

По сумме набранных баллов по итогам всего сезона Думбия опередил всех игроков «Арсенала». На втором месте оказался вратарь Михаил Левашов, а тройку лучших замкнул защитник Максим Беляев.

В минувшем сезоне Думбия провёл в Премьер-Лиге 18 матчей, в которых забил один мяч.

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