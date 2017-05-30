Петербург подтвердил выделение земли «Зениту» для строительства стадиона

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Первый зампред комитета по физкультуре и спорту Петербурга Николай Растворцев сообщил РБК, что еще в 2013 году «Зенит» обратился с просьбой о подборе участка, на котором он смог бы построить резервный стадион. Город удовлетворил эту просьбу и предложил «Зениту» территорию во Фрунзенском районе. Участок общей площадью 25 га располагается между рекой Волковкой, Волковским каналом, Торфяным ручьем и линиями Октябрьской железной дороги.

В 2015 году «Зенит» разработал концепцию спортивного комплекса для своей академии. В том числе клуб собирается построить стадион на 20 тыс. мест, который можно будет использовать круглогодично, а также футбольный и баскетбольный манежи.

В конце прошлого года проект был передан Комитету по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, и в настоящее время «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга» разрабатывает по данному проекту документацию. После окончания этих работ «Зенит» сможет обратиться к властям Санкт-Петербурга с просьбой о передаче участка в аренду.

Растворцев подчеркнул, что бюджет Санкт-Петербурга не предполагает трат на новый стадион «Зенита». «Реализация концепции является коммерческим инвестиционным проектом ФК «Зенит». Таким образом, вопросы, связанные с выбором подрядной организации, уточнением объемно-планировочных решений, источников финансирования и стоимости работ по реализации концепции относятся исключительно в компетенции ФК «Зенит», — ответил Растворцев на запрос РБК.

«Зенит» отказался комментировать информацию о строительстве нового стадиона.