Петербург подтвердил выделение земли «Зениту» для строительства стадиона
Власти
Санкт-Петербурга выделили «Зениту» землю для строительства нового стадиона. Арену футбольный клуб сможет возводить только за свой счет.
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Первый зампред комитета по физкультуре и спорту Петербурга Николай Растворцев сообщил РБК, что еще в 2013 году «Зенит» обратился с просьбой о подборе участка, на котором он смог бы построить резервный стадион. Город удовлетворил эту просьбу и предложил «Зениту» территорию во Фрунзенском районе. Участок общей площадью 25 га располагается между рекой Волковкой, Волковским каналом, Торфяным ручьем и линиями Октябрьской железной дороги.
В 2015 году «Зенит» разработал концепцию спортивного комплекса для своей академии. В том числе клуб собирается построить стадион на 20 тыс. мест, который можно будет использовать круглогодично, а также футбольный и баскетбольный манежи.
В конце прошлого года проект был передан Комитету по градостроительству и архитектуре
Растворцев подчеркнул, что бюджет
«Зенит» отказался комментировать информацию о строительстве нового стадиона.
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