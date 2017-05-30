Полузащитник Дмитрий Стоцкий признан болельщиками лучшим футболистом «Уфы» в мае
МОСКВА, 30 мая —
Р-Спорт. Полузащитник Дмитрий Стоцкий одержал победу в голосовании по выбору лучшего футболиста «Уфы» в мае, сообщается на официальном клубном сайте.
Стоцкий по итогам опроса среди болельщиков набрал 26,7% голосов. Второе место в опросе занял нигерийский форвард Кехинде Фатаи (19%). На третьей позиции защитник Александр Сухов (14,4%).
«Уфа» в мае провела четыре матча чемпионата России. Стоцкий в этих матчах отметился двумя забитыми мячами.
По итогам сезона уфимский клуб занял 7-е место в чемпионате страны.
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