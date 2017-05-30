Полузащитник Дмитрий Стоцкий признан болельщиками лучшим футболистом «Уфы» в мае

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. «Уфу» в летнее трансферное окно покинет не менее четырех футболистов, а вопрос с контрактом вратаря Александра Беленова ориентировочно решится через неделю. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.