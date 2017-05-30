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30 мая 2017, 13:35 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Полузащитник Дмитрий Стоцкий признан болельщиками лучшим футболистом «Уфы» в мае

МОСКВА, 30 мая — Р-Спорт. Полузащитник Дмитрий Стоцкий одержал победу в голосовании по выбору лучшего футболиста «Уфы» в мае, сообщается на официальном клубном сайте.

Стоцкий по итогам опроса среди болельщиков набрал 26,7% голосов. Второе место в опросе занял нигерийский форвард Кехинде Фатаи (19%). На третьей позиции защитник Александр Сухов (14,4%).

«Уфа» в мае провела четыре матча чемпионата России. Стоцкий в этих матчах отметился двумя забитыми мячами.

По итогам сезона уфимский клуб занял 7-е место в чемпионате страны.

Уфа
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