Чем запомнились главные тренеры «Зенита» за последние десять лет

Редакция ivbg.ru задалась вопросом — чем запомнились тренеры петербургской команды за последние 10 лет?

Дик Адвокат (2006 — 2009)

Достижения: победитель Чемпионата России 2007, обладатель Суперкубка России 2008, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.

Первый сезон под руководством нидерландского специалиста «Зенит» провёл достаточно серо и невзрачно. После продолжительной беспроигрышной серии, сине-бело-голубые потерпели поражение от московского «Спартака», а следом были разгромлены казанским «Рубином». По итогам стартового сезона Адвоката, «Зенит» занял четвертое место пропустив вперёд московское трио: ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив».

2007 год для команды стал историческим. На трансферном рынке были приобретены такие знаковые игроки, как Анатолий Тимощук, Павел Погребняк и Константин Зырянов.

В розыгрыше Кубка России «Зенит» разгромил одного из принципиальных соперников — московское «Динамо» со счетом 9:3. После этой исторической виктории команда выиграла десять оставшихся игр из 11 в чемпионате, и финишировала на первом месте. Эта победа в отечественном первенстве стала первой с 1984 года.

Параллельно с чемпионским шествием в чемпионате сине-бело-голубые покоряли Европу. В Кубке УЕФА, участие в котором обеспечило четвертое место в Чемпионате России 2006, «Зениту» досталась группа с английским «Эверетоном», немецким «Нюрнбергом», голландским «АЗ» и греческой «Лариссой».

Старый формат турнира подразумевал прохождения групповой стадии в один круг. За четыре матча петербургскому клубу удалось добыть пять очков из 12 возможных. Это позволило занять третье место и выйти в плей-офф.

В 1/16 Кубка УЕФА «Зенит» смог пройти испанский «Вильярреал», который являлся явным фаворитом пары. В 1/8 был бит марсельский «Олимпик». «Зенит» подошел к первому матчу во Франции в ослабленном составе и без главного тренера, так как Адвокат получил дисквалификацию за слишком эмоциональное поведение в ответном матче с испанцами.

В результате «Зенит» проиграл первый матч на Stade Vélodrome со счетом 1:3. Единственный мяч в составе команды из России забила молодая, но уже окрепшая, звезда Андрей Аршавин. Гол на выезде помог петербуржцам пройти в следующую стадию. На «Петровском» французы ничего не смогли противопоставить «зенитчикам» и проиграли 0:2.

Тем временем в России стартовал сезон 2008 года, в котором «Зенит» в шести стартовых матчах набрал всего семь очков. Такой слабый результат связан с борьбой на европейской арене. В ¼ финала на BayArena сине-бело-голубые камня на камне не оставили от местного «Байера» — 4:1. В ответном матче немцы смогли отыграть один гол, но этого было недостаточно.

В полуфинале россияне встретились с грозной «Баварией» из Мюнхена. Немцы с самого начала считались главными фаворитами всего турнира. Матч с «Зенитом» был не исключение. Ворота мюнхенцев в то время защищал легендарный вратарь Оливер Кан.

Первый матч петербуржцы провели в Германии, где с трудом смогли добиться ничьей со счетом 1:1. Перед ответной игрой команда потеряла уже ставшего ключевым Андрея Аршавина. Однако это не помешало «Зениту» победить 4:0 и навсегда вписать своё имя в историю выступлений российских клубов в Еврокубках.

Финал Кубка проходил в британском Манчестере. Соперником «Зенита» стал шотландский «Рейнджерс». Команда из Глазго в плей-офф оказалась сильнее греческого «Панатинаикоса», немецкого «Вердера», португальского «Спортинга» и итальянской «Фиорентины».

На протяжении 90 минут петербуржцы владели территориальным и игровым преимуществом. Тотальное превосходство принесло плоды в виде двух забитый мячей, авторами которых стали Игорь Денисов и Константин Зырянов.

«Зенит» стал обладателем Кубка УЕФА впервые в своей истории, и второй российской командой после победы «ЦСКА» в 2005 году.

Лучшим бомбардиром всего турнира стал Павел Погребняк. Лучшим игроком финала — Андрей Аршавин.

Победа в Кубке дала право сыграть матч за Суперкубок УЕФА с победителем Лиги Чемпионов того года — «Манчестер Юнайтед». Матч состоялся на стадионе Луи II в Монако. Петербургская команда смогла вырвать победу со счетом 2:1. Победный гол забил новичок команды — португалец Данни.

Тем самым клуб с берегов Невы стал первой российском командой, которой покорился этот трофей.

Последующая деятельность Адвоката в «Зените» не была наполнена громкими победами. Команду покинули победообразующие игроки — Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук и Алехандро Домингес.

После невзрачного выступления в Кубке УЕФА 2008/09 и слабой игре в отечественном чемпионате, 10 августа 2009 года руководство клуба приняло решение расторгнуть контракт с нидерландским тренером.

Анатолий Давыдов (2009)

Достижения: бронзовые медали Чемпионата России 2009.

10 августа 2009 года исполняющим обязанности главного тренера был назначен Анатолий Давыдов, возглавлявший до того молодёжный состав «Зенита».

20 августа 2009 года команда проиграла в первом матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы, бывший Кубок УЕФА, португальскому «Насьоналу» со счётом 3:4. Ответный матч 27 августа «Зенит» сыграл вничью 1:1, создав около 15 голевых моментов. До последней минуты «Зенит» вёл с устраивающим его счётом 1:0, но вратарь «Зенита» Камил Чонтофальски ошибся на выходе, и «Насьонал» сравнял счёт в матче. В итоге «Зенит» выбыл из соревнования.

В дальнейшем команда Давыдова, который к этому времени уже был офи провела удачный отрезок в чемпионате, но осечка в матче со «Спартаком» из Нальчика выбила «Зенит» из чемпионской гонки. В последнем матче турнира сине-бело-голубые смогли обыграть московский «Спартак» и завоевать бронзу.

Руководство клуба приняло решение пригласить на должность главного тренера иностранного специалиста. Выбор пал на итальянского тренера Лучиано Спаллетти, который до этого четыре сезона возглавлял римскую «Рому». С этой командой Лучиано четыре раза выигрывал серебряные медали Серии А, дважды становился победителем Кубка Италии и обладателем Суперкубка Италии.

Лучиано Спаллетти (2009−2014)

Достижения: победитель Чемпионата России 2010, 2011/12, обладатель серебряных медалей Чемпионата России 2012/13, 2013/14, победитель Кубка России 2009/10, Суперкубка России 2011.

С приходом Спаллетти клуб начал проводить масштабную трансферную компанию. Самым ярким переходом стало возвращение Александра Кержакова, который ушел в испанскую «Севилью» ещё при эпохе Адвоката.

Свой первый сезон «Зенит» под руководством итальянского специалиста начал с серии убедительных побед. В частности, был обыгран действующий чемпион страны казанский «Рубин».

В финале Кубка России 2010 сине-бело-голубые одержали победу над новосибирской «Сибирью», выступавшей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

В летнее трансферное окно стан команды с берегов Невы пополнили Александр Бухаров, блиставшей в «Рубине» Бердыева и португальский защитник Бруну Алвеш.

Выступление в главном турнире Старого света «Зенит» начал с неубедительной победы над румынским «Униря». В следующем отборочном раунде не самая сильная команда Франции «Осер» смогла выбить коллектив Спаллети в Лигу Европы. «Зенит» попал в группу с греческим «АЕК», бельгийским «Андерлехтом» и хорватским «Хайдуком».

В своей группе команда одержала шесть побед из шести. В 1/16 финала был бит швейцарский «Янг бойз», но уже в следующем раунде «Зенит» был остановлен голландским «Твенте». Матч в Энсхеде стал для петербуржцев катастрофическим и закончился со счетом 0:3.

В ответной игре на «Петровском» коллектив Спаллетти владел преимуществом и проводил время в атаке. Но больше двух мячей забить не удалось и «Зенит» выбил из розыгрыша Лиги Европы 2010/11.

От матча к матчу «зенитчики» набирали ход и громили своим соперников. Александр Кержаков стал главным бомбардиром команды. К 26 туру команда подошла с серией из 26 матчей без поражений. Рекорд Чемпионатов России принадлежал московскому «Локомотиву» и составлял 27 матчей. Однако повторить его не удалось, так как в 26 туре петербуржцы проиграли московскому «Спартаку» со счетом 0:1.

Через неделю «Ростов» из одноименного города был разгромлен 5:0. Это победа сделала «Зенит» Чемпионом России 2010.

Сезон 2011/12 должен был стать самым длинным в истории российского футбола. В РФС решили перевести турнир в формат «осень-весна», чтобы максимально приблизиться к регламенту проведений сильнейших чемпионатов Европы. Вместо 30 привычных туров командам предстояло сыграть 44.

По ходу чемпионата главным соперником «Зенита» являлся московский ЦСКА. После окончания первого круга отставание от армейцев равнялось семи очкам. Но вскоре петербуржцы смогли догнать конкурентов и выйти в лидеры. Помогли добиться такого результате Андрей Аршавин, который был взят в аренду у лондонского «Арсенала» и Доменико Кришито, купленный в в летнее трансферное окно.

В дальнейшем по ходу турнира «зенитчики» не встретили сопротивлений со стороны соперников и стали чемпионами страны.

Параллельно в «Зенит» выступал в Лиге Чемпионов УЕФА, впервые пробившись в групповой турнир. Соперниками команды стали «АПОЭЛ» из Кипра, португальский «Порту» и украинский «Шахтёр». Благодаря поставленной игре и уверенным действиям голкипера петербуржцы смогли выйти в плей-офф со второго места. Лидерами группы стали футболисты из Кипра, что стало сенсацией турнира.

На стадии 1/8 финала «Зенит» не смог сломить сопротивление португальской «Бенфики» и, несмотря на домашнюю победу 3:2, выбыл из турнира.

В межсезонье обойму пополнили бельгийский полузащитник Аксель Витсель и бразильский нападающий Халк. Трансферы этих футболистов оцениваются в €80 млн, что является рекордом РФПЛ.

Сезон 2012/13 начался удачно, однако вскоре петербуржцы стали показывать нестабильную игру. В Лиге Чемпионов удалось занять третье место и выйди в плеф-офф Лиги Европы, где был обыгран английский «Ливерпуль». Однако уже в следующей стадии «Зенит» сенсационно покинул турнир после встречи с швейцарским «Базелем».

В чемпионате страны в это время блистал ЦСКА, который в итоге стал победителем первенства. Сине-бело-голубые довольствовались серебряными медалями.

Последний, как оказалось, сезон при Спаллетти «Зенит» проводил нестабильно, чередуя яркие победы с невзрачными матчами. Чемпионат России команда сразу же начала в роли лидера, в то время как действующий чемпион ЦСКА был в роли догоняющего и даже покидал призовую тройку. Не способствовал успехам команды и ранний вылет из Кубка России. Несмотря на ряд проблем, Спаллетти всё же сумел вывести команду в плей-офф Лиги чемпионов, однако на групповом этапе было набрано лишь 6 очков, что не смогло обеспечить команде выход в плей-офф.

11 марта 2014 года в связи с неудовлетворительными результатами команды было принято решение об отстранении Лучано Спаллетти от руководства командой. Тем не менее, Лучано Спаллетти и его тренерский штаб не разрывали действующие контракты с клубом и продолжили получать в нём зарплату, которая, по некоторым источникам, равнялась €300 тыс. в месяц.

Андре Виллаш-Боаш (2014 — 2016)

Достижения: победитель Чемпионата России 2014/15, бронзовые медали Чемпионата России 2015/16, обладатель Кубка России 2015/16 и Суперкубка России 2015.

Руководство клуба 18 марта 2014 года назначило нового главного тренера. Им стал молодой португальский специалист Андре Виллаш-Боаш, ранее работавший в Английской Премьер-лиге.

Под руководством нового наставника сине-бело-голубые обновили сразу несколько российских рекордов. «Зенит» одержал победы в стартовых 11 матчах во всех турнирах. Однако этого хватило лишь для завоевания серебряных медалей в Чемпионате России сезона 2013/2014.

В Лиге Чемпионов петербуржцам попалась ровная группа с португальской «Бенфикой», немецким «Байером» и французским «Монако». После окончания группового этапа российская команда заняла лишь третье место и попала в 1/16 финала Лиги Европы, где был разгромлен голландский ПСВ. Новыми соперниками на пути к трофею стали итальянские футболисты из клуба «Торино». В непростом двухматчевом противостоянии дальше прошли подопечные Виллаш-Боаша. Однако в следующей раунде «Зениту» достался будущий победитель турнира — испанская «Севилья».

В Испанию «Зенит» приехал без ряда ключевых игроков и играл от обороны. Матч проходил в напряжении, но севильцы смогли вырвать победу со счетом 2:1. Петербуржцы были близки к проходу в следующую стадию, но испанцам на «Петровском» удалось удержать устраивающих их счет и пройти дальше.

Тем временем в России был в разгаре сезон 2014/15, ставший для «Зенита» победным. Уверенная игра была продиктована грамотными установками тренера и удачной кампанией на трансферном рынке. В команду пришли испанский полузащитник Хави Гарсия и аргентинский защитник Эсекьель Гарай.

После победы в чемпионате «Зенит» добавил на свою эмблему первую звезду, которая присуждается за каждые пять побед в чемпионатах России и СССР.

В связи с ужесточением политики по отношению легионеров на поле, Виллаш-Боаш заявил, что сезон 2015/16 станет для него последним в клубе.

Новый сезон «Зенит» начал уверенно в чемпионате России (четыре победы подряд), однако потом произошёл спад с неровными результатами, из-за чего клуб к зимнему перерыву занимал лишь шестое место с отставанием в семь очков от лидера чемпионата — ЦСКА.

В Лиге чемпионов, наоборот, клуб показал прекрасный результат, выиграв 5 встреч подряд у своих соперников («Валенсии», «Гента» и «Лиона»), и уверенно выйдя в плей-офф. Лучшим бомбардиром стал новичок команды — Артём Дзюба, перешедший из «Спартака»: на его счету оказалось 15 голов в чемпионате и шесть голов в Лиге чемпионов, кроме того, хорошую форму демонстрировал Халк.

Выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зениту» вновь не удалось: сине-бело-голубые в двухматчевом противостоянии уступили «Бенфике», с которой их свёл жребий в очередной раз. Зимой команду пополнили опытные российские игроки Александр Кокорин и Юрий Жирков. 2 мая 2016 года «Зенит», обыграв со счётом 4:1 ЦСКА, в третий раз стал обладателем Кубка России. Однако в чемпионате дела у подопечных Виллаша-Боаша складывались не лучшим образом, и по итогам сезона команда сумела занять лишь третье место, впервые за долгое время не сумев квалифицироваться в Лигу чемпионов. Сразу же по завершению чемпионата Виллаш-Боаш, как ранее и ожидалось, покинул Санкт-Петербург.

Мирча Луческу (2016 — 2017)

Достижения: бронзовые медали Чемпионата России 2016/17, обладатель Суперкубка России 2017.

В мае 2016 года клуб подписал контракт с новым главным тренером румыном Мирчей Луческу, до этого в течение 12 лет тренировавшего донецкий «Шахтёр».

30 июня было объявлено о переходе главной звезды команды бразильца Халка в китайский клуб «Шанхай СИПГ». Компенсация составила 55,8 миллиона евро и дополнительные бонусы. Также в последний день трансферного окна команду покинул основной защитник Эсекьель Гарай, перебравшийся в испанскую «Валенсию». В январе 2017 года в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» ушёл Аксель Витсель. Им на смену были приобретены полузащитник сборной Словакии Роберта Мак, бразилец Жулиано и защитник «Ростова» Иван Новосельцев. Из швейцарского Цюриха вернулся ветеран команды Александр Кержаков. Зимой к команде присоединились вратарь «Уфы» Андрей Лунёв, вскоре ставший основным, бразилец Эрнани, француз Йоан Молло и Ибрагим Цаллагов (два последних — из самарских «Крыльев Советов»). Самым громким приобретением стал сербский защитник из «Челси» Бранислав Иванович.

Первую половину сезона «Зенит» Луческу показывал довольно скучную и нескладную игру, что не помешало ему выиграть Суперкубок России в матче с московским ЦСКА. Первый круг петербуржцы завершили на втором месте, отставая от «Спартака» на семь очков. Однако после окончания зимней паузы сине-бело-голубые допускали множество ошибок в матче с середняками чемпионата и завершили турнир на третьем месте. Луческу неоднократно подвергался критике за свою трансферную компанию, выбор неоптимального состава на игру и отсутствия слаженных действий игроков команды.

В Лиге Европы «Зенит» попал в слабую группу с ирландским «Дандолком», израильским «Маккаби» из Тель-Авива и голландским «АЗ». В шести матчах сине-бело-голубые одержали пять побед и уступили в заключительной встрече «АЗ». Несмотря на превосходство в классе над соперниками, подопечные Луческу выходили победителями после неубедительной игры в атаке и ошибках в обороне. В 1/16 финала петербуржцы уступили бельгийскому «Андерлехту» и покинули турнир.

После завершения сезона в руководстве «Зенита» произошли принципиальные изменения: пост президента клуба вновь занял Сергей Фурсенко, а пост спортивного директора достался Константину Сарсании. 28 мая официальный сайт «Зенита» объявил о досрочном расторжении контракта с Луческу.

Новый тренер

Главным кандидатом на вакантный пост наставника «Зенита» называется итальянский специалист Роберто Манчини. За свою тренерскую карьеру Манчини завоевал 12 трофеев с итальянскими «Лацио», «Фиорентиной», «Интером», английским «Манчестер Сити» и турецким «Галатасараем».