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30 мая 2017, 13:16 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Кирьяков сообщил, что чересчур жестко высказался в адрес болельщиков тульского «Арсенала»

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков считает, что чересчур жестко высказался в адрес болельщиков команды после ответного матча с красноярским «Енисеем» за право выступления в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) сезона-2017/18. Об этом Кирьяков сообщил ТАСС.

Контракт специалиста с Арсеналом рассчитан до 31 мая. Увеличить
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Игра состоялась 28 мая в Туле, «Арсенал» победил «Енисей» со счетом 1:0 и сохранил место в РФПЛ. На послематчевой пресс-конференции Кирьяков в резкой форме отозвался о болельщиках, которые требовали его отставки, а также сказал, чтобы тренер Андрей Талалаев, дававший экспертную оценку противостоянию «Арсенала» и «Енисея» на телевидении, не попадался ему на глаза.

«Люди должны понимать, что эмоции перехлестнули, что я не сдержался. Такое ощущение, что этого момента специально поджидали, чтобы было, за что зацепиться. Это всего лишь эмоции и не более того. Конечно же, говоря такое о болельщиках, я где-то переборщил», — признал Кирьяков.

Контракт специалиста с «Арсеналом» рассчитан до 31 мая. На вопрос, останется ли он в клубе, собеседник ТАСС ответил: «Никакой информации нет. Но я спокойно отношусь ко всему».

«Думаю, что поднятая шумиха в какой-то степени может повлиять на решение (руководства о продлении контракта). Но, повторюсь, я спокойно отношусь ко всему. Задача выполнена, и это самое главное», — отметил Кирьяков.

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