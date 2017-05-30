Кирьяков сообщил, что чересчур жестко высказался в адрес болельщиков тульского «Арсенала»

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Игра состоялась 28 мая в Туле, «Арсенал» победил «Енисей» со счетом 1:0 и сохранил место в РФПЛ. На послематчевой пресс-конференции Кирьяков в резкой форме отозвался о болельщиках, которые требовали его отставки, а также сказал, чтобы тренер Андрей Талалаев, дававший экспертную оценку противостоянию «Арсенала» и «Енисея» на телевидении, не попадался ему на глаза.

«Люди должны понимать, что эмоции перехлестнули, что я не сдержался. Такое ощущение, что этого момента специально поджидали, чтобы было, за что зацепиться. Это всего лишь эмоции и не более того. Конечно же, говоря такое о болельщиках, я где-то переборщил», — признал Кирьяков.

Контракт специалиста с «Арсеналом» рассчитан до 31 мая. На вопрос, останется ли он в клубе, собеседник ТАСС ответил: «Никакой информации нет. Но я спокойно отношусь ко всему».