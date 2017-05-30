Болельщики ЦСКА признали Витиньо лучшим игроком в мае
Болельщики московского ЦСКА признали полузащитника Витиньо лучшим игроком команды в мае.
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По итогам голосования среди поклонников
Вторым стал форвард Фёдор Чалов, на третьей строчке — вратарь Игорь Акинфеев.
Витиньо принял участие во всех играх «армейцев» в прошедшем месяце и был признан болельщиками ЦСКА лучшим по итогам матчей с «Рубином» и «Анжи». В мае форвард в четырёх матчах
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