Болельщики ЦСКА признали Витиньо лучшим игроком в мае

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По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, бразилец набрал 49 процентов голосов.

Вторым стал форвард Фёдор Чалов, на третьей строчке — вратарь Игорь Акинфеев.