Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29916598/
30 мая 2017, 13:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Болельщики ЦСКА признали Витиньо лучшим игроком в мае

Болельщики московского ЦСКА признали полузащитника Витиньо лучшим игроком команды в мае.

Болельщики московского ЦСКА признали полузащитника <span class=error>Витиньо</span> лучшим игроком команды в мае. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, бразилец набрал 49 процентов голосов.

Вторым стал форвард Фёдор Чалов, на третьей строчке — вратарь Игорь Акинфеев.

Витиньо принял участие во всех играх «армейцев» в прошедшем месяце и был признан болельщиками ЦСКА лучшим по итогам матчей с «Рубином» и «Анжи». В мае форвард в четырёх матчах Премьер-Лиги забил три мяча.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото