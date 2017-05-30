Стадион в Новгороде не будет достроен из-за решения «Тосно» проводить матчи в Петербурге
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 мая. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Второй этап реконструкции стадиона «Электрон» в Великом Новгороде стоимостью 300 млн рублей не состоится, причиной тому стала смена домашнего поля футбольной командой «Тосно». Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе правительства Новгородской области.
27 мая стало известно, что «Тосно» заключил контракт со стадионом «Петровский» на проведение матчей Российской футбольной
«Следующим этапом реконструкции стадиона “Электрон” в Великом Новгороде станет строительство спортивно- тренировочного комплекса. После завершения реконструкции акцент в работе стадиона будет сделан на развитии детско- юношеского спорта в области», — говорится в сообщении.
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Власти Новгорода будут думать о будущем местного футбола
«В той ситуации, которая сложилась после ухода команды “Тосно”, мы должны думать о будущем новгородского молодежного футбола. В любом случае приоритет будет отдан развитию местного спорта», — сказал ТАСС врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин.
«Тосно» вышел в РФПЛ, заняв второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Клуб был основан в 2013 году. Матчи чемпионата ФНЛ «Тосно» проводил на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде. Однако Российский футбольный союз (РФС) и РФПЛ запретили команде выступать на данной арене, поскольку она не соответствует требованиям РФПЛ и потому что «Тосно» зарегистрирован как клуб не из Великого Новгорода, а из Ленинградской области.
Контракт на строительство трибун для стадиона «Электрон» в апреле получила московская строительная компания «Универсалстрой». Цена контракта составляла 300,6 млн рублей. Согласно документации, подрядчик должен был установить до 15 июля
Ранее правительство Новгородской области уже аннулировало контракт стоимостью свыше 16 млн рублей на замену газона для стадиона.
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