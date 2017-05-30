Матюшенко: Скорее всего, Милевский в «Тосно» не останется

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«Будущее Артёма Милевского в клубе? Пока мы решаем этот вопрос, но, скорее всего, он не останется в “Тосно”. Окончательно примем решение на следующей неделе», — сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Украинский футболист перебрался в «Тосно» в августе 2016 года. В минувшем сезоне 32-летний форвард принял участие в 17 матчах (6 в основном составе), но результативными действиями не отметился. Контракт Милевского действует до лета 2018 года.