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30 мая 2017, 12:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Матюшенко: Скорее всего, Милевский в «Тосно» не останется

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о ситуации с нападающим Артёмом Милевским.

Генеральный директор <span class=error>Тосно</span> Вячеслав Матюшенко рассказал о ситуации с нападающим Артёмом <span class=error>Милевским</span>. Увеличить
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«Будущее Артёма Милевского в клубе? Пока мы решаем этот вопрос, но, скорее всего, он не останется в “Тосно”. Окончательно примем решение на следующей неделе», — сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Украинский футболист перебрался в «Тосно» в августе 2016 года. В минувшем сезоне 32-летний форвард принял участие в 17 матчах (6 в основном составе), но результативными действиями не отметился. Контракт Милевского действует до лета 2018 года.

По итогам сезона-2016/17 «Тосно» вышел в Премьер-Лигу.

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