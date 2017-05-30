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30 мая 2017, 11:30 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Собрание акционеров ФК «Спартак» изберет Измайлова зампредом совдира 29 июня

МОСКВА, 30 мая — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Собрание акционеров московского футбольного клуба «Спартак» состоится 29 июня, с большой долей вероятности на нем будет принято решение о назначении вице-президента «красно-белых» Наиля Измайлова на пост заместителя председателя совета директоров клуба, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

На текущий момент заместителем председателя совета директоров «Спартака» является Александр Жирков.

«29 июня соберется собрание акционеров футбольного клуба “Спартак”, с большой долей вероятности путем голосования на нем будет принято решение о назначении Наиля Измайлова заместителем председателя совета директоров клуба», — сказал собеседник агентства.

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