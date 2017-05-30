К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Лучший игрок чемпионата?

— Денис Глушаков. Лидер команды, провел полноценный сезон, помог создать чемпионский микроклимат в «Спартаке».

— Игрок-разочарование?

— В последнее время все накинулись на Кокорина: разочаровал, не выполняет требования, ведет неправильный образ жизни. Но то, что он поменял место на поле и уже не выпячивают свою жизнь напоказ, как было раньше, это плюс. Однако этого все же недостаточно, чтобы покинуть категорию «разочарование сезона» и попасть в сборную.

— Лучший тренер?

— Наверное, во всем мире сейчас лучшие тренеры — это бывшие игроки «Ювентуса». Начиная с Зидана, Конте и заканчивая Каррерой.

— Тренер-разочарование?

— Есть тренер «Анжи» Александр Григорян, который дает непонятные комментарии. Наверное, назову этого человека, которой иногда некрасиво дает интервью, что, естественно, не украшает наш футбол. Хотелось бы, чтобы он больше по-тренерски подходил к разговору и говорил разумные вещи, которые мы хотим слышать от хорошего футбольного тренера.

— Лучший матч?

— ЦСКА — «Спартак», в котором красно-белые обыграли армейцев и практически обеспечили себе первое место в чемпионате.

— Главный позор сезона?

— Было много судейских ошибок. Поэтому нужно как можно быстрее внедрять видеоповторы, чтобы ошибки арбитров не так сильно влияли на результаты матчей.

— Главное слово или фраза сезона?

— «Глушаков — это похороны».

— Лучший босс клуба?

— Леонид Федун. Он привел «Спартак» к чемпионству, несмотря на критику и большое сопротивление.

— Что или кто заставил вас хохотать?

— Такое происходило частенько. Но меня заставил смеяться и огорчил одновременно момент, когда толпа болельщиков «Спартака» выбежала на поле после матча с «Тереком». Очень многие испугались. Сначала это смотрелось смешно, но потом стало немного страшно, потому что все было неорганизованно.

— Что или кто вас сильнее всего разозлил?

— Меня тяжело разозлить.

— Когда «Спартака» в следующий раз снова станет чемпионом?

— Один раз выиграть чемпионство сложно, но намного сложнее его удержать. Думаю, в следующем сезоне «Спартак» вряд ли это сделает. Я всегда желаю, чтобы в розыгрыше чемпионства было как можно больше интриги и за золото до последнего тура боролось как можно больше команд. А когда «Спартак» снова станет чемпионом? Надеюсь, не через 16 лет, а пораньше.