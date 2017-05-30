Дмитрий Булыкин: Лучший босс клуба — Леонид Федун
Итоги сезона в интервью «СЭ» подвел бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.
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— Лучший игрок чемпионата?
— Денис Глушаков. Лидер команды, провел полноценный сезон, помог создать чемпионский микроклимат в «Спартаке».
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— В последнее время все накинулись на Кокорина: разочаровал, не выполняет требования, ведет неправильный образ жизни. Но то, что он поменял место на поле и уже не выпячивают свою жизнь напоказ, как было раньше, это плюс. Однако этого все же недостаточно, чтобы покинуть категорию «разочарование сезона» и попасть в сборную.
— Лучший тренер?
— Наверное, во всем мире сейчас лучшие тренеры — это бывшие игроки «Ювентуса». Начиная с Зидана, Конте и заканчивая Каррерой.
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— Есть тренер «Анжи» Александр Григорян, который дает непонятные комментарии. Наверное, назову этого человека, которой иногда некрасиво дает интервью, что, естественно, не украшает наш футбол. Хотелось бы, чтобы он больше
— Лучший матч?
— ЦСКА — «Спартак», в котором
— Главный позор сезона?
— Было много судейских ошибок. Поэтому нужно как можно быстрее внедрять видеоповторы, чтобы ошибки арбитров не так сильно влияли на результаты матчей.
— Главное слово или фраза сезона?
— «Глушаков — это похороны».
— Лучший босс клуба?
— Леонид Федун. Он привел «Спартак» к чемпионству, несмотря на критику и большое сопротивление.
— Что или кто заставил вас хохотать?
— Такое происходило частенько. Но меня заставил смеяться и огорчил одновременно момент, когда толпа болельщиков «Спартака» выбежала на поле после матча с «Тереком». Очень многие испугались. Сначала это смотрелось смешно, но потом стало немного страшно, потому что все было неорганизованно.
— Что или кто вас сильнее всего разозлил?
— Меня тяжело разозлить.
— Когда «Спартака» в следующий раз снова станет чемпионом?
— Один раз выиграть чемпионство сложно, но намного сложнее его удержать. Думаю, в следующем сезоне «Спартак» вряд ли это сделает. Я всегда желаю, чтобы в розыгрыше чемпионства было как можно больше интриги и за золото до последнего тура боролось как можно больше команд. А когда «Спартак» снова станет чемпионом? Надеюсь, не через 16 лет, а пораньше.
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