Клуб: Главной задачей ФК «СКА-Хабаровск» сейчас является поиск титульного спонсора

«СКА-Хабаровск» в воскресенье впервые в истории вышел в российскую премьер-лигу, обыграв по сумме двух стыковых матчей «Оренбург».

«Говорить о том, насколько увеличится бюджет, рано. Потому что вопрос о выходе в РФПЛ был решен менее двух суток назад, — сказал Собещук по телефону. — Естественно, никаких конкретных разговоров априори до факта выхода в РФПЛ не шло. Сейчас перед клубом стоит задача найти титульного спонсора, который будет заниматься СКА. Так как до настоящего времени клуб существует исключительно на краевые средства».

«Найти хорошего спонсора в наше время достаточно проблематично, особенно с учетом особенностей нашего Дальневосточного региона, — добавил собеседник агентства. — Сейчас будет вестись кропотливая работа, в которой нам поможет губернатор (Хабаровского края Вячеслав Шпорт). Он обещал всестороннюю помощь клубу, а на ветер он слов не бросает. Финансирование будет, но о цифрах можно будет говорить позже».