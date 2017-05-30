Клуб: Главной задачей ФК «СКА-Хабаровск» сейчас является поиск титульного спонсора
МОСКВА, 30 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Основной задачей руководства клуба «СКА-Хабаровск» на данный момент является поиск титульного спонсора для выступления на уровне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), заявил агентству «Р-Спорт» пресс-атташе команды Юрий Собещук.
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«Говорить о том, насколько увеличится бюджет, рано. Потому что вопрос о выходе в РФПЛ был решен менее двух суток назад, — сказал Собещук по телефону. — Естественно, никаких конкретных разговоров априори до факта выхода в РФПЛ не шло. Сейчас перед клубом стоит задача найти титульного спонсора, который будет заниматься СКА. Так как до настоящего времени клуб существует исключительно на краевые средства».
«Найти хорошего спонсора в наше время достаточно проблематично, особенно с учетом особенностей нашего Дальневосточного региона, — добавил собеседник агентства. — Сейчас будет вестись кропотливая работа, в которой нам поможет губернатор (Хабаровского края Вячеслав Шпорт). Он обещал всестороннюю помощь клубу, а на ветер он слов не бросает. Финансирование будет, но о цифрах можно будет говорить позже».
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