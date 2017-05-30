Хабаровский футболистов болельщики встречали с оркестром как героев

Сегодня утром футболисты «СКА-Хабаровск», завоевавшие путевку в Премьер-лигу, вернулись домой. В аэропорту их встречали, как героев — с оркестром, цветами, плакатами. Даже дождь не остудил пыл болельщиков, которые так долго ждали такого триумфа.



Среди встречавших наблюдались и девушки из группы поддержки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Правда, в Хабаровск вернулись далеко не все виновники торжества. Ребятам дали небольшой отпуск и многие из них разъехались по домам.



Вместе с тренерами Алексеем Поддубским и Игорем Протасовым, с администраторами, врачами и массажистами прибыли Александр Довбня, Владислав Никифоров, Антон Купчин и Алексей Друзин. Алексей Поддубский, который буквально за месяц сделал фантастический рывок с тренера молодежки «СКА-Хабаровск» до Премьер-лиги, выглядел уставшим, но счастливым.



— Мы до сих пор до конца ещё не осознали то, что совершили, — признался Алексей Поддубский. — Хотя вера в успех была с самого начала, ведь без неё вообще нет смысла выходить на поле. Когда окончательно поверил в победу? Только когда Руслан Корян забил решающий пенальти. Сейчас хочется немного отдохнуть, осмыслить происходящее и планомерно двигаться дальше. Конечно, необходимо усиление состава, но оно будет точечное.



Одним из героев поединка в Оренбурге стал вратарь Александр Довбня, который парировал два одиннадцатиметровых — с игры и в серии послематчевых пенальти. Это уже не первый подвиг нашего голкипера. В весенней части сезона он уже парировал очень важный пенальти в игре с «Зенитом-2».



— Пенальти — это, конечно, лотерея, — говорит Александр Довбня, — но без доли везения и чутья здесь не обойтись. Тем более, что у вратарей есть свои секреты. Важно угадать, куда собирается бить игрок и вовремя среагировать. Бывает, попрёт — так попрёт. Помню, когда я играл за «Луч», в серии пенальти в кубковой игре с «Томью» отразил три удара из пяти. Кстати, день матча с «Оренбургом» у моей жены был день рождения. Она сказала: «Сделай мне, пожалуйста, подарок». Я думаю, подарок удался!



Владислав Никифоров — воспитанник хабаровского футбола уже играл в Премьер-лиге за подмосковные «Химки». И вот теперь он выходит в элитный дивизион вместе с родной командой.



— Мы вошли в историю, и сейчас это главное, — считает Влад. — Даже не верится, что мы сделали это. Конечно, хочется радовать болельщиков хорошей игрой. Ведь все так долго ждали этой победы.