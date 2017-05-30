Вратарь «СКА-Хабаровск»: эту победу я подарил жене на день рождения
Александр Довбня ответил на вопросы встречающих журналистов и болельщиков.
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Хабаровск, 30 мая, AmurMedia.
Сегодня утром в Хабаровск возвратились футболисты СКА, впервые в своей истории завоевавшие право выступления в сильнейшем дивизионе отечественного футбола. Болельщики и журналисты, встречающие
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Первым под атаку журналистов попал вратарь «СКА-Хабаровск» Александр Довбня. В Оренбурге Довбня сначала вытащил пенальти от Благоя Георгиева, одного из лучших исполнителей стандартов по сезону, потом, в серии 11-метровых — от Андрея Малых, а в промежутке между этими событиями — справлялся с моментами, где «Оренбург» сам не запарывал всё бездарными промахами.
— Как будет в
— Пока не могу сказать, я ведь никогда не был в
— Как вас провожала проигравшая оренбургская команда? Ее болельщики, может, свистели вам в след или кричали?
— Мы не обращали внимания на это.
— Саша, а как готовились к атаке пенальтистов? Каждого изучали досконально?
— Нет, конечно. Это получилось
— Ты перед тем, как поймал тот пенальти, улыбнулся. Что это значит? Был уверен, что отобьешь?
— Не знаю.. Такие были мои эмоции в тот момент. Скорее, предчувствовал. Знаете, как говорится, если оно прет, то оно прет. Поперло еще в начале чемпионата. Значит, есть боженька, который все видит.
— Ты чувствовал поддержку семьи? Все видели, как ты целовал руку, на которой у тебя татуировка жены.
— Конечно! У моей жены был день рождения. Она сказала: «Сделай мне, пожалуйста, подарок». Я думаю, подарок удался!
Напомним, в воскресенье, 28 мая 2017 года «СКА-Хабаровск» в рамках второго переходного (стыкового) матча клубов РФПЛ и ФНЛ сезона 2016−2017 гг. провела игру в Оренбурге с ФК «Оренбург». Основное и дополнительное время матча закончились ничейным результатом — 0:0. В серии пенальти победу одержали армейцы. СКА-Хабаровск а «Оренбург» элитный российский дивизион покидает и выступит в следующем сезоне в ФНЛ.
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