Вратарь «СКА-Хабаровск»: эту победу я подарил жене на день рождения

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Хабаровск, 30 мая, AmurMedia.

Сегодня утром в Хабаровск возвратились футболисты СКА, впервые в своей истории завоевавшие право выступления в сильнейшем дивизионе отечественного футбола. Болельщики и журналисты, встречающие команду-победительницу в аэропорту, тёплую встречу начали с многочисленных вопросов, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Сегодня рейсом из Москвы прилетели футболисты «СКА-Хабаровкса», которые впервые за свою историю завоевали путёвку в РФПЛ. Поблагодарить ребят за добытое в «нелегком бою» право Хабаровска на Премьер-лигу собрались многочисленные болельщики.

Первым под атаку журналистов попал вратарь «СКА-Хабаровск» Александр Довбня. В Оренбурге Довбня сначала вытащил пенальти от Благоя Георгиева, одного из лучших исполнителей стандартов по сезону, потом, в серии 11-метровых — от Андрея Малых, а в промежутке между этими событиями — справлялся с моментами, где «Оренбург» сам не запарывал всё бездарными промахами.

— Как будет в Премьер-лиге?

— Пока не могу сказать, я ведь никогда не был в Премьер-лиге. Надо сыграть хоть одну игру в Премьер-лиге, тогда можно о чем-то говорить. То, что мы играли кубковые матчи со Спартаком и с дригими командами, это немножко не то. Это единичные игры, а в чемпионате совсем другое.

— Как вас провожала проигравшая оренбургская команда? Ее болельщики, может, свистели вам в след или кричали?

— Мы не обращали внимания на это.

— Саша, а как готовились к атаке пенальтистов? Каждого изучали досконально?

— Нет, конечно. Это получилось как-то само по себе.

— Ты перед тем, как поймал тот пенальти, улыбнулся. Что это значит? Был уверен, что отобьешь?

— Не знаю.. Такие были мои эмоции в тот момент. Скорее, предчувствовал. Знаете, как говорится, если оно прет, то оно прет. Поперло еще в начале чемпионата. Значит, есть боженька, который все видит.

— Ты чувствовал поддержку семьи? Все видели, как ты целовал руку, на которой у тебя татуировка жены.

— Конечно! У моей жены был день рождения. Она сказала: «Сделай мне, пожалуйста, подарок». Я думаю, подарок удался!

Напомним, в воскресенье, 28 мая 2017 года «СКА-Хабаровск» в рамках второго переходного (стыкового) матча клубов РФПЛ и ФНЛ сезона 2016−2017 гг. провела игру в Оренбурге с ФК «Оренбург». Основное и дополнительное время матча закончились ничейным результатом — 0:0. В серии пенальти победу одержали армейцы. СКА-Хабаровск а «Оренбург» элитный российский дивизион покидает и выступит в следующем сезоне в ФНЛ.