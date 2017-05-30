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30 мая 2017, 3:48 | Футбол: Премьер-лига | AmurMedia.ru

Футболистов «СКА-Хабаровск» забросали вопросами

В аэропорту краевой столицы болельщики встретили армейцев.

В аэропорту краевой столицы болельщики встретили армейцев. Увеличить
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Хабаровск, 30 мая, AmurMedia.

Футболисты хабаровского СКА, впервые в своей истории завоевавшие право выступления в сильнейшем дивизионе отечественного футбола, возвратились в Хабаровск. Болельщики клуба собрались в здании аэропорта, чтобы встретить команду-победительницу, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Сегодня рейсом из Москвы прилетели футболисты «СКА-Хабаровкса», которые впервые за свою историю завоевали путёвку в РФПЛ. Поблагодарить ребят за добытое в «нелегком бою» право Хабаровска на Премьер-лигу собрались многочисленные болельщики.

Напомним, в воскресенье, 28 мая 2017 года «СКА-Хабаровск» в рамках второго переходного (стыкового) матча клубов РФПЛ и ФНЛ сезона 2016−2017 гг. провела игру в Оренбурге с ФК «Оренбург». Основное и дополнительное время матча закончились ничейным результатом — 0:0. В серии пенальти победу одержали армейцы. СКА-Хабаровск", а «Оренбург» элитный российский дивизион покидает и выступит в следующем сезоне в ФНЛ.
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