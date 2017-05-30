Болельщики «СКА-Хабаровск» стекаются в аэропорт для встречи триумфаторов
Сегодня в 9.40 из Москвы возвращаются футболисты и
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Хабаровск, 30 мая, AmurMedia.
Футбольные болельщики клуба «СКА-Хабаровск» собираются в здании аэропорта, чтобы встретить
Напомним, в воскресенье, 28 мая 2017 года «СКА-Хабаровск» в рамках второго переходного (стыкового) матча клубов РФПЛ и ФНЛ сезона 2016−2017 гг. провела игру в Оренбурге с ФК «Оренбург». Основное и дополнительное время матча закончились ничейным результатом — 0:0. В серии пенальти победу одержали армейцы. СКА-Хабаровск впервые в истории получил путёвку в РФПЛ, а «Оренбург» элитный российский дивизион покидает и выступит в следующем сезоне в ФНЛ.
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