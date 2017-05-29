Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29910046/
29 мая 2017, 23:32 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

Карпин предложил футболистам играть в лаптях в случае отказа от легионеров

Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал предложенную губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым идею полного импортозамещения в российском футболе. Его слова в понедельник, 29 мая, приводит «Матч ТВ».

Бывший игрок и тренер московского Спартака Валерий <span class=error>Карпин</span> прокомментировал предложенную губернатором Краснодарского края Вениамином <span class=error>Кондратьевым</span> идею полного импортозамещения в российском футболе. <span class=error>Карпин</span> с иронией предложил отказаться от импортных мячей и экипировки и играть в лаптях. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Губернатор предложил отменить легионеров? Отменяем. А заодно импортные мячи, футболки, бутсы. Давайте играть в лаптях! И шнурованными мячами. Мы ведь в них инвестировали. Государство должно либо уйти из футбола, либо придерживаться европейских и мировых правил. Тогда конкуренция будет по-настоящему эффективной», — заявил Карпин.

Он выступил за отмену лимита на легионеров в российском футболе и отметил, что таким образом отечественные игроки лишаются здоровой конкуренции. «Давайте отменим лимит. А хорошие россияне тем временем поедут во Францию, в Испанию, в Италию, если они действительно хороши», — добавил Карпин.

23 мая президент России Владимир Путин поддержал идею полного импортозамещения в российском футболе, предложенную Кондратьевым. Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко пообещал рассмотреть этот вопрос после чемпионата мира 2018 года.

В настоящее время в Российской футбольной премьер-лиге действует лимит, по которому на поле одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков каждой команды.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону

Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Шотландский боксер умер из-за сгонки веса