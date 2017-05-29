Стиль, характер, деньги. Чем запомнится на Дону эпоха Курбана Бердыева
«Советский спорт» расказывает о том, что удалось изменить одному из лучших российских тренеров в донском клубе за 2.5 года работы.
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«РОСТОВ» СТАЛ ПРАКТИЧЕСКИ
На Дону Курбан Бердыев появился в декабре 2014 года. Тогда «Ростов» безнадежно плелся в конце турнирной таблице, задыхался от проблем и был обречен на вылет. После зимних сборов команда преобразилась и выдала отрезок, который позволил
Концовку бердыевской эпохи на Дону немного смазал финиш прошедшего чемпионата. В последнем туре «Ростов» проиграл «Оренбургу» и не смог попасть в еврокубки. Виной всему короткая скамейка и недостаток сил в решающий момент.
ПРИВЕЛ КАЧЕСТВЕННЫХ ФУТБОЛИСТОВ
При Бердыеве ростовская селекция шагнула на новый уровень. «Ростов» отказался от постоянных аренд футболистов, а трансферы
Кроме этого, именно штаб Бердыева «воскресил» Джанаева и Граната, а также привез в Россию Мевлю. Этот словенский защитник стал одним из открытий прошедшего чемпионата.
У КОМАНДЫ ПОЯВИЛСЯ СВОЙ СТИЛЬ
Сразу после своего назначения Бердыев перевел «Ростов» на схему в пять защитников и спустя 2.5 года довел это построение до автоматизма. Игроки в буквальном смысле с закрытыми глазами могут двигаться по полю, а от постоянных травм защитников
Курбан Бекиевич создал идеальную систему, в которой практически нет слабых мест, а кинжальные быстрые атаки «Ростова стали фирменным блюдом эпохи Бердыева на Дону. Запомнится и характер футболистов. Не зря команде дали прозвище «мужики».
О «РОСТОВЕ» УЗНАЛИ ВЕЗДЕ
До Бердыева «Ростов» был скромным российским клубом из провинции, который мог похвастаться лишь выигранным Кубком России и приездом «Ювентуса» на «Олимп-2» в далеком 1999 году.
Именно благодаря яркой игре, интернациональному тренерскому штабу и составу о
КЛУБ СМОГ ЗАРАБОТАТЬ
В последнее время «Ростов» часто сталкивается с финансовыми проблемами. Существуют определенные трудности и сейчас, но прошлым летом клуб оказался в очень тяжелой ситуации. Спасти положение могло лишь попадание команды в групповой этап Лиги чемпионов. Бердыев и его команды справились с задачей и принесли в казну ростовчан 18.2 млн. евро за участие в еврокубках.
Кроме этого стоит вспомнить и про историю с защитником Баштушем. Именно благодаря Бердыеву, анголец
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