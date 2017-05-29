Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29907549/
29 мая 2017, 17:57 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Кержаков может возглавить академию «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков может получить должность директора клубной академии.

Нападающий Зенита Александр <span class=error>Кержаков</span> может получить должность директора клубной академии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Контракт Кержакова истекает уже 30 июня и, скорее всего, форвард завершит свою игровую карьеру. Как стало известно «Спорт День За Днем», руководство питерского клуба планирует предложить Кержакову работу руководителя академии. Также на этот пост претендует Анатолий Давыдов.

Кержаков в прошедшем сезоне принял участие в 14-ти матчах, забил три гола и отдал столько же голевых передач.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Жалобная книга. Что помешало Луческу в «Зените»

Жалобная книга. Что помешало Луческу в «Зените»

«СЭ» проанализировал все интервью Мирчи Луческу с момента прихода в петербургский клуб до отставки и составил полный перечень проблем, которые помешали румынскому специалисту добиться успеха в России.
Еще 7 новостей  Все новости
23 мая

20 фото, которые докажут, что главное в волейболе - форма волейболисток

«Такие, как Шарапова, больше никогда не должны играть!» Реакция Запада на камбэк Марии

Галустян жестко пошутил над футболистами на хоккейной вечеринке КХЛ (видео)