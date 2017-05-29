Жалобная книга. Что помешало Луческу в «Зените»

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УХОД ХАЛКА.

Есть информация, что Луческу сам предложил руководству «Зенита» отпустить Халка в Китай, если оттуда поступит выгодное предложение. Это не помешало тренеру еще до старта сезона пожаловаться на уход лидера.

— Будет очень сложно перестраиваться. Дело не только в потере Халка, но и потере Данни, который еще долго не будет играть. Сложно играть той системой, которая игралась раньше. Часто играли длинными передачами, подбирали мяч и вся надежда была на индивидуальное мастерство Халка.

Позже Луческу еще несколько раз жаловался на кадровые потери. Апогеем претензий стал один из предматчевых брифингов, в ходе которого румын заявил, что лишился летом трети команды!

— Нас маловато: на сегодняшний день по сравнению с прошлым сезоном нас стало меньше на 7 человек — нет Гарая, Халка, Данни, Витселя, Кокорина. Отсутствуют опытные футболисты, определяющие игру этой команды.

ЧЕМОДАННОЕ НАСТРОЕНИЕ ВИТСЕЛЯ.

Виновным в нулевой ничьей с «Локомотивом» в первом туре был «назначен» Аксель Витсель.

— Витсель желает уйти. Даже сегодня у него не было желания играть, чтобы не получить определенные травмы.

ТРАВМЫ.

В начале осени Луческу жаловался еще и на травмы:

— Ситуация не очень приятная. Из 24 игроков, которые якобы есть в заявке, тренируются всего 17 футболистов. Остальные болеют, травмированы и работают по индивидуальной программе. Это и Файзулин, и Данни, и Рязанцев. Проблемы усложняют ротацию.

ОШИБКИ ЛОДЫГИНА.

Осенью «Зенит» потерял несколько очков из-за ошибок Юрия Лодыгина и главный тренер с удовольствием рассказал об этом на пресс-конференции.

— Каждый может допускать ошибки, тем более, вратари. Но когда это череда ошибок — я задумаюсь. Ошибка с «Ростовом», ошибка в Тель-Авиве, мы были в шоке после того, как пропустили такой нелепый гол.

ПЕРСПЕКТИВЫ ГАСИЛИНА.

Перед стартом сезона Луческу обещал дать шанс местным воспитанникам, но потом его энтузиазм тихо сошел на нет. Одному немногих молодых игроков, сыгравших за основу, досталось на пресс-конференции после кубкового матча с «Тамбовом».

Цитата — Гасилин, который является перспективным футболистом, мог сделать больше сегодня. Он привез пенальти и в нескольких контратаках принимал неверные решения.

НЕРАСКРЫВШИЙСЯ КОКОРИН.

Луческу давал Александру Кокорину много игрового времени, но не забывал критиковать форварда.

— Кокорин первый тайм сыграл очень слабо, но я оставил его на поле. Очень много потерь — он упустил мяч в контратаке и нам забили. Сегодня не самая лучшая его игра, хотя он и забил.

Честно говоря, я недоволен. Он талантливый игрок, фактически без изъянов, техничный. К сожалению, он еще этого не раскрыл. Жду от него намного большего.

СУДЕЙСТВО.

Впервые о своей любимой теме Луческу заговорил в конце августа после домашней ничьей с ЦСКА:

— Мне кажется, судья в первом тайме допустил ошибку, не выдав вторую желтую карточку, — тогда бы все изменилось. Но это ни в коем случае не повлияло на исход.

В потере очков в Каспийске виноватыми оказались тоже арбитры:

— Если возвращаться к матчу с «Анжи», то я скажу одно — там был чистый пенальти на Кокорине и вместо того, чтобы счет стал 3:1, соперник провел атаку и сравнял. Вот мое объяснение.

К середине осени отдельные судейские ошибки сложились в целую теорию заговора. На горизонте появилась рука Москвы (и румын сбился со счета).

— Единственное, что мне неясно, так это то, что это шестая игра, когда нас судят московские арбитры. И в украинском чемпионате мою команду постоянно судили киевские арбитры.

Ноябрьское поражение от «Терека» Луческу тоже связал с плохим судейством:

— Наверное, все, кто развел скандал на тему судейства в нашем матче со «Спартаком» в Санкт-Петербурге, сейчас довольны. Сегодня было два касания рукой в штрафной площади — не назначили пенальти, было очень много жестких фолов в нашу сторону.

Поражение от «Краснодара» — и снова жалобы на московских арбитров:

— Наши игры часто судят московские судьи. Ясно, что они, как и все люди, имеют определенные симпатии. Все три игры — в Махачкале, Грозном и Краснодаре — судили московские судьи, и мы потеряли там очки. Опасная игра на Хави Гарсии была, когда мы проиграли «Тереку», а судья не свистнул.

Нулевая ничья с «Ростовом» в декабре тоже стала причиной поговорить о судействе:

— На Кокорине во втором тайме был чистейший пенальти, была еще одна ошибка арбитра, когда после фола на Нету соперник вышел один на один с нашим вратарем и мог забить. Такие моменты случаются в игре, но я должен об этом сказать.

Весной жалобы на судейство от Луческу звучали почти на каждой пресс-конференции. Вот, например, цитата из интервью после матча с «Амкаром»:

— Не хочется повторять, но придется: мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы. Особенно когда мы встали на первое место после матча со «Спартаком».

По мнению игроков, был чистый гол в первом тайме, был пенальти на Дзюбе во втором. Слишком часто повторяются такие ситуации. К сожалению, все против нас.

ПОВЕДЕНИЕ «СПАРТАКА».

После победы «Зенита» над «Спартаком» в первом круге Луческу был раздражен реакцией красно-белых на судейство в Петербурге.

Цитата — Поменьше постоянных истерик — и тогда «Спартак» действительно станет претендентом на титул и прямым конкурентом «Зенита». А нынешнее поведение создает большие проблемы — в первую очередь, для самих игроков этого клуба.

ВОЗРАСТ ИГРОКОВ.

Демографические проблемы «Зенита» так же не укрылись от зоркого взгляда Луческу.

— У нас большая группа игроков приближается к тридцатилетнему возрасту, мы играем через три дня на четвертый и через два дня на третий, это не так легко.

«ЗЕНИТ"-2.

Глубокой осенью от румына досталось и фарм-клубу. Чем была обусловлена атака на команду Владислава Радимова никто так толком и не понял.

— Мне неприятно это говорить, но неправильно, что существует команда «Зенит-2» и играет в таком сильном чемпионате, как ФНЛ. Я бы предпочел, чтобы 5−6 футболистов «Зенита-2» постоянно тренировались с нами, и я мог бы их использовать. А получается, что я не могу на них рассчитывать.

ЖУРНАЛИСТЫ.

Еще перед Новым годом у Луческу появились первые претензии к прессе, которая якобы поддерживала «Спартак».

— Дети того времени, когда «Спартак» много лет был чемпионом, стали взрослыми, собрались вокруг этой команды и создают благоприятную атмосферу на всех уровнях. Все масс-медиа поддерживают их, они создали им благожелательную обстановку.

Накануне апрельского матча с красно-белыми румын напророчил появление «дестабилизирующих» статей о «Зените»:

— Жду следующую неделю и статьи, которые попытаются дестабилизировать ситуацию в «Зените» и вывести меня из равновесия.

А в конце мая обрушился с критикой на петербургскую прессу, которая недостаточно сильно любит «Зенит»:

— Не понял и честно говорю вам, что до конца не понимаю позицию местной прессы, которая пишет о нас. Такое соперничество идет и на уровне прессы. Представьте, как El Mundo Deportivo пишет о «Барселоне» и как пишет Marca о «Реале». Или Tuttosport о «Ювентусе» и Gazzetta dello Sport о «Милане» и «Интере».

В какой-то мере местная пресса должна давать положительные статьи, чтобы видели футболисты и тренер, что у них есть хоть какая-то поддержка.

С первого же момента пресса из Москвы всегда находила такие вопросы, чтобы это негативно отражалось на команде и оказывало на нее давление. Они оказывают злобные атаки на нас.

СОСТОЯНИЕ ПОЛЕЙ.

Ранней весной Луческу не понравился газон на стадионе ЦСКА:

— Было не очень хорошее поле, игра тормозилась. Не всегда успевали сыграть в одно-два касания, приходилось обрабатывать мяч. А команде, которая оборонялась большим количеством игроков, было в этом плане легче.

Однако на новой арене на Крестовском острове его ждало еще большее разочарование:

— Такого плохого поля, как сегодня, никогда не было ни у одной команды на Украине. Ни ранней весной, ни поздней осенью, за все тринадцать лет, что я там работал. Даже у аутсайдеров, у «Полтавы», ни у кого.

ИНТЕРВЬЮ Кахора МУМИНОВА.

В начале весны агент Олега Шатова обрушился с критикой на Луческу. И мгновенно попал в длинный список людей, которые создают проблемы румынскому специалисту:

— Я разговаривал с этим агентом. Очень много неправды в его интервью, очень много провокаций с его стороны. И если у него есть игрок такого хорошего уровня здесь в «Зените, то, наверное, он должен был подумать перед тем, как дать это интервью и не создавать проблем между Шатовым и остальными ребятами.

ТРАВМЫ ШАТОВА.

И действительно проблемы у Шатова вскоре появились:

Цитата — К сожалению, Шатов сам отдалил себя от команды своими травмами. Иногда эти повреждения существуют, иногда мне трудно сказать, насколько они серьезны.

Самое главное, чтобы он постоянно тренировался. Он может три дня тренироваться, а потом нет. На десятой минуте у него может что-то заболеть. Когда готовились к «Анжи», он посреди недели уехал проверяться после операции в Финляндии. Я не могу доверять игроку, который непостоянно тренируется, не получает нагрузок, а травмируется.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ МУТКО.

Пресс-конференция после заключительной домашней игры сезона против «Краснодара» запомнится эпичной атакой Луческу на главу РФС:

— После домашней игры со «Спартаком» у нас начались большие проблемы сами знаете какого характера. Думаю, были некорректные высказывания президента федерации после той игры. Такое впечатление, что он дал знак против «Зенита».

СГЛАЗ.

После поражения от «Терека», которое сделало «Спартак» чемпионом, Луческу нашел еще одну причину своих неудач в Петербурге. Может, этот вариант самый правильный?