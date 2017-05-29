Хавбек «Терека» Торже может продолжить карьеру в Испании

Об этом в эфире Digi Sport рассказал агент футболиста Кристя Опря. Румынские СМИ сватали 27-летнего Торже в бухарестское «Динамо», но информация подтверждения не получила.

«Информация о том, что Торже может вернуться в бухарестское «Динамо», не соответствует действительности. Они не потянут зарплату Торже, а также сумму, которую за него просит «Терек». Нет ни единого шанса, что он вернётся в чемпионат Румынии.

Велика вероятность, что он отправится в Испанию. Ещё могу сказать, что Торже очень хочет вновь играть за сборную Румынии, — поведал агент.

Габриэль Торже уже играл в Испании. В период с 2012 по 2014 год румынский футболист выступал за «Гранаду» и «Эспаньол».

Контракт Торже с «Тереком» действует до лета 2019 года.