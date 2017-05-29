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29 мая 2017, 16:53 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Хавбек «Терека» Торже может продолжить карьеру в Испании

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Полузащитник «Терека» Габриэль Торже, скорее всего, продолжит карьеру в Испании.

Об этом в эфире Digi Sport рассказал агент футболиста Кристя Опря. Румынские СМИ сватали 27-летнего Торже в бухарестское «Динамо», но информация подтверждения не получила.

«Информация о том, что Торже может вернуться в бухарестское «Динамо», не соответствует действительности. Они не потянут зарплату Торже, а также сумму, которую за него просит «Терек». Нет ни единого шанса, что он вернётся в чемпионат Румынии.

Велика вероятность, что он отправится в Испанию. Ещё могу сказать, что Торже очень хочет вновь играть за сборную Румынии, — поведал агент.

Габриэль Торже уже играл в Испании. В период с 2012 по 2014 год румынский футболист выступал за «Гранаду» и «Эспаньол».

Контракт Торже с «Тереком» действует до лета 2019 года.

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