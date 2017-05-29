ЦСКА сыграет на сборе в Австрии с «Краснодаром», «Штурмом» и «Партизаном»

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Как сообщает официальный сайт «армейского» клуба, тренерский штаб решил провести два сбора в Австрии. Первый пройдёт с 14 по 25 июня. На 24-е число запланирована товарищеская встреча с австрийским «Штурмом».