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29 мая 2017, 16:26 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА сыграет на сборе в Австрии с «Краснодаром», «Штурмом» и «Партизаном»

Определился план подготовки московского ЦСКА к сезону-2017/18.

Определился план подготовки московского ЦСКА к сезону-2017/18. Увеличить
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Как сообщает официальный сайт «армейского» клуба, тренерский штаб решил провести два сбора в Австрии. Первый пройдёт с 14 по 25 июня. На 24-е число запланирована товарищеская встреча с австрийским «Штурмом».

Второй сбор продлится с 28 июня по 9 июля. За это время будут сыграны три матча. 1 июля подопечные Виктора Гончаренко встретятся с белградским «Партизаном», соперник по матчу 5 июля определится позднее, а 9-го красно-синие сыграют с «Краснодаром».

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