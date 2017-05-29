Манчини и его штаб обойдутся «Зениту» в 7 миллионов евро в год
По данным «СЭ», контракт итальянца Роберто Манчини с «Зенитом» будет рассчитан на срок «два года + один».
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Зарплата главного тренера и его штаба в общей сложности составит порядка 7−7,5 миллиона евро в год. Из них около 5 миллионов евро, как уже ранее сообщалось, составит непосредственно оклад Манчини.
Сегодня Манчини провел встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.
Ранее пост гендиректора «Зенита» занял Сергей Фурсенко, при котором клуб активизировал поиск главного тренера. По информации Calciomercato, ассистентом Манчини, вероятно, станет Фаусто Сальсано, который уже помогал ему в «Интере», «Манчестер Сити» и «Галатасарае».
Напомним, что под руководством Мирчи Луческу питерцы не смогли пробиться в Лигу чемпионов, заняв в минувшем сезоне третье место в чемпионате России. Накануне клуб объявил об отставке 71-летнего тренера. (Вячеслав КОРОТКИН).
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