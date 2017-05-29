Нападающий, которого хочет купить «Спартак». Рассказываем о Кайоде

Оларенважу Кайоде (далее — просто Кайоде) — лучший бомбардир чемпионата Австрии. По информации иностранной прессы, «Спартак» уже сделал ему предложение, и сделка состоится в ближайшее время. Правда или нет — увидим. Но на всякий случай будем готовы.

Забивает этот парень действительно очень много. И пока просматриваешь все его голы, как-то забываешь об одной важной детали. Венская «Аустрия» — почему-то пик карьеры для почти ровесника Промеса. Если бы в нем что-то было, то, наверное, он бы заявил о себе намного раньше. И в 24 года играл не в чемпионате Австрии.

Правша. Юркий. С хорошим рывком. Может играть в центре атаки или на фланге, что, впрочем, в современном футболе уже в порядке вещей; так играет тот же Промес. Чрезвычайно опасен на свободном пространстве — в два счета оставляет оппонентов за спиной. Для контригры — безусловно, находка. Для позиционной атаки — большой вопрос.

Ниже — подборка голов Кайоде. Вы наверняка удивитесь: почти все — либо после выхода один на один, либо практически с линии ворот. Это говорит, во-первых, о грамотной игре на линии офсайда и стартовой скорости, а во-вторых, о голевом чутье, выборе позиции и других навыках нигерийского нападающего. (А еще это говорит об уровне игры в обороне австрийских команд.) И только. Вроде перечислено много, а все равно недостаточно.

Кайоде получает мяч, когда в радиусе 150 метров ни одной мухи не летает, бежит к воротам и переправляет, порой немного коряво, мяч в сетку. Сложно себе представить, чтобы столько свободного пространства у него было в российском чемпионате. Вы много помните чистых выходов один на один? В нашей лиге, где две трети команд перешли на тактику с пятью защитниками, это большая редкость. Центр поля перейдешь — тебя уже встречают две оборонительные линии.

Определенный скепсис, безусловно, есть. В подборке голов Кайоде нет ни одного сложного, на индивидуальном мастерстве — вот чтобы двоих обыграть и с двадцати метров зарядить в дальнюю «девятку». Забивает как на тренировке: бежит, бежит и скучает — рядом никого. В чемпионате Австрии такое возможно. У нас — нет. Если бы имелся прибор по измерению плотности обороны, то в минувшем сезоне премьер-лиги он бы зафиксировал абсолютный рекорд. У нас никто столько пространства не даст. В контригре — да. Но «Спартак» так играет только во вторых таймах, и то если ведет в счете.

Одной скорости и чувства позиции сегодня мало. Нужна техника. Индивидуально Кайоде, конечно, не Денис Попов. Но и не Промес. В обводку идет реже более чем в два раза. Как диспетчер он откровенно слаб — в среднем 0,5 паса за 90 минут. Почти в четыре раза меньше, чем у Зе Луиша. Больше того, обратите внимание на среднее количество передач — этот парень практически не участвует в командной игре. Хотя, конечно, «Аустрия» играет немного в другой футбол, и эти цифры приговором служить не могут.

Резюме — весьма бюджетный вариант, мало похожий на усиление под Лигу чемпионов. «Спартак» запросто может обойтись и без Кайоде. Линия атаки укомплектована. Если брать с тем расчетом, что этот исполнитель сильнее Мельгарехо, — то стоит брать. Но зачем? В центре нападения Кайоде в любом случае играть не будет — не выиграет конкуренцию сразу у всех. Да и Мельгарехо обидно будет! Расстроится парень — и еще полтора года будет форму набирать….

Остается только фланг. Тут нигериец может быть полезен. Как усиление обоймы. Не стартового состава.