«Терек» проведет переговоры о продлении контракта с футболистом Ивановым 30 мая
МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Руководство футбольного клуба «Терек» обсудит возможность пролонгации соглашения с полузащитником Олегом Ивановым 30 мая. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.
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Ранее издание «Советский спорт» сообщило, что московское «Динамо» намерено подписать контракт с 30-летним полузащитником. Срок соглашения Иванова с «Тереком» истекает 31 мая, после чего он может стать свободным агентом.
«Хотим продлить контракт с Ивановым. Завтра будем общаться», — сказал Айдамиров.
Иванов выступает за «Терек» с декабря 2011 года. В текущем сезоне полузащитник провел за грозненский клуб 20 матчей в чемпионате России, в которых забил один гол, а также две встречи Кубка страны.
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