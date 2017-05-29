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29 мая 2017, 15:25 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Терек» проведет переговоры о продлении контракта с футболистом Ивановым 30 мая

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Руководство футбольного клуба «Терек» обсудит возможность пролонгации соглашения с полузащитником Олегом Ивановым 30 мая. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

Ранее издание Советский спорт сообщило что московское Динамо намерено подписать контракт с 30-летним полузащитником. Увеличить
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Ранее издание «Советский спорт» сообщило, что московское «Динамо» намерено подписать контракт с 30-летним полузащитником. Срок соглашения Иванова с «Тереком» истекает 31 мая, после чего он может стать свободным агентом.

«Хотим продлить контракт с Ивановым. Завтра будем общаться», — сказал Айдамиров.

Иванов выступает за «Терек» с декабря 2011 года. В текущем сезоне полузащитник провел за грозненский клуб 20 матчей в чемпионате России, в которых забил один гол, а также две встречи Кубка страны.

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