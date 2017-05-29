Сергей Кирьяков: Талалаев постоянно говорит ерунду

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— Вы остаетесь в «Арсенале»?

— Не знаю. Никаких разговоров по поводу моего будущего не было. С чистой совестью ухожу в отпуск.

— Ваш контракт с клубом закончился?

— Он заканчивается послезавтра.

— И с вами никто не говорил о продлении соглашения?

— Нет.

— И вас такая ситуация не удивляет?

— Я столько лет в футболе, меня ничего не удивляет.

— Какова вероятность, что в следующем сезоне будете тренировать «Арсенал»?

— Не знаю, не знаю, посмотрим… Слышал, пошли разговоры про Рахимова и Аленичева в Туле.

— И как к этому относитесь?

— Для меня главное — что решил задачу в этом сезоне. Все остальное меня не интересует.

— Генеральный директор Дмитрий Балашов сказал, что ему не понравились ваши высказывания на вчерашней пресс-конференции в адрес Тихонова и Талалаева…

— Во-первых, и Тихонов сказал неправильные вещи. Во-вторых, Талалаев постоянно говорит всякую ерунду. Про Талалаева это вообще отельный разговор….

— Тихонов не прав, сказав, что «Арсенал» играет очень прямолинейно?

— Мне кажется, нужно говорить больше про свою команду, а не чужую. Нужно обращать внимание, прежде всего, на себя. А Талалаев вообще пусть не сует нос не в свое дело.

— У вас давняя пикировка с Талалаевым?

— Нет, нет.

— Он же в принципе сделал прогноз на стыковые матчи, выразив мнение, что «Енисей» посильнее «Арсенала».

— Я сказал то, что я сказал. Точка.