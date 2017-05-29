Сергей Кирьяков: Талалаев постоянно говорит ерунду
Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков не жалеет, что так резко высказался на вчерашней
пресс-конференции в адрес Андрея Тихонова и Андрея Талалаева.
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Видимо, что-то случилось...
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— Вы остаетесь в «Арсенале»?
— Не знаю. Никаких разговоров по поводу моего будущего не было. С чистой совестью ухожу в отпуск.
— Ваш контракт с клубом закончился?
— Он заканчивается послезавтра.
— И с вами никто не говорил о продлении соглашения?
— Нет.
— И вас такая ситуация не удивляет?
— Я столько лет в футболе, меня ничего не удивляет.
— Какова вероятность, что в следующем сезоне будете тренировать «Арсенал»?
— Не знаю, не знаю, посмотрим… Слышал, пошли разговоры про Рахимова и Аленичева в Туле.
— И как к этому относитесь?
— Для меня главное — что решил задачу в этом сезоне. Все остальное меня не интересует.
— Генеральный директор Дмитрий Балашов сказал, что ему не понравились ваши высказывания на вчерашней
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— Тихонов не прав, сказав, что «Арсенал» играет очень прямолинейно?
— Мне кажется, нужно говорить больше про свою команду, а не чужую. Нужно обращать внимание, прежде всего, на себя. А Талалаев вообще пусть не сует нос не в свое дело.
— У вас давняя пикировка с Талалаевым?
— Нет, нет.
— Он же в принципе сделал прогноз на стыковые матчи, выразив мнение, что «Енисей» посильнее «Арсенала».
— Я сказал то, что я сказал. Точка.
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