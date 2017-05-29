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29 мая 2017, 15:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Манчини встретился с Миллером перед подписанием контракта с «Зенитом»

Итальянский специалист Роберто Манчини, который близок к подписанию контракта с «Зенитом», провёл встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

Итальянский специалист <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span> который близок к подписанию контракта с Зенитом провёл встречу с председателем правления <span class=error>Газпрома</span> Алексеем <span class=error>Миллером</span>. Увеличить
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Фотографию с места встречи опубликовала в «Твиттере» генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

«Миллер провёл встречу с Манчини. Судя по книге, которую получил тренер, после подписания с ним контракта установка будет: чтить традиции», — написала Канделаки.

52-летний итальянский специалист сегодня прибыл в Санкт-Петербург для подписания контракта с российским клубом. Последним местом работы Манчини был «Интер», который он покинул в августе 2016 года.

Манчини займёт место Мирчи Луческу. 28 мая руководство питерского клуба объявило об отставке румынского тренера. Под его руководством «Зенит» финишировал в сезоне-2016/17 РФПЛ на 3-м месте.

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