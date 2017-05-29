Манчини встретился с Миллером перед подписанием контракта с «Зенитом»

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Фотографию с места встречи опубликовала в «Твиттере» генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

«Миллер провёл встречу с Манчини. Судя по книге, которую получил тренер, после подписания с ним контракта установка будет: чтить традиции», — написала Канделаки.

52-летний итальянский специалист сегодня прибыл в Санкт-Петербург для подписания контракта с российским клубом. Последним местом работы Манчини был «Интер», который он покинул в августе 2016 года.

Манчини займёт место Мирчи Луческу. 28 мая руководство питерского клуба объявило об отставке румынского тренера. Под его руководством «Зенит» финишировал в сезоне-2016/17 РФПЛ на 3-м месте.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Миллер провел встречу с Манчини. <br>Судя по книге,которую получил тренер, после подписания с ним контракта установка будет: чтить традиции.. <a href="https://t.co/lZe6L87tc8">pic.twitter.com/lZe6L87tc8</a></p>— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) <a href="https://twitter.com/tina_kandelaki/status/869158197801746433">29 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>