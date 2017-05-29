Манчини встряхнет «Зенит»

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Петербургский «Зенит» полностью перезагружает свою систему. После назначения Сергея Фурсенко президентом клуба, а Константина Сарсании спортивным директором, новые руководители приступили к выбору наставника команды.

Не успел «Зенит» уволить главного тренера Мирчу Луческу, как уже нашел основного претендента на этот пост.

Последние дни активно обсуждается кандидатура итальянского специалиста Роберто Манчини, и на то есть веские основания. Новости о последних действиях Манчини и «Зенита» заставляют поверить в то, что в скором времени итальянец встанет у руля питерской команды.

Увольнение Луческу произошло вечером в воскресенье, 28 мая, но за несколько часов до этого новый руководитель клуба Фурсенко уже находился в Европе и вел переговоры с Манчини. А днем ранее итальянские СМИ уже окрестили своего соотечественника претендента на пост главного тренера «Зенита». Поздним воскресным вечером Манчини со своими представителями вылетел в Россию.

Авторитетное итальянской издание Gazzetta dello Sport уже заявило о том, что зарплата итальянского специалиста в «Зените» может составить около €5−6 млн.

Также стало известно, что Манчини подписался на официальную страницу «Зенита» в инстаграме.

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал «Газете.Ru» возможное назначение итальянца тренером клуба.

— По своему имени и имиджу Манчини соответствует крепкому европейскому уровню, и «Зенит» делает серьезный ход. В силу того, что результат у Луческу не получился положительным, стоило сделать встряску. Хотя я считаю, что в большей степени нужно укомплектовывать команду. Очень многие футболисты потеряли мотивацию. Трудно сказать, с чем это связано, но команде нужна встряска однозначно. С этой точки зрения, все перемены, которые сейчас происходят в организации, пойдут на пользу «Зениту».

Два года подряд команда не попадает в Лигу чемпионов, не лучшим образом выступает в еврокубках. Для клуба, который называет себя топовым, это серьезный просчет в стратегии. Команда собрана из хороших, достаточно качественных футболистов, и мы это понимаем и знаем. Другой вопрос, насколько они заряжены на игру. Я думаю, что приход нового тренера кого-то встряхнет, а от кого-то все равно придется избавиться.

— Как быстро можно ожидать результатов от работы нового главного тренера?

— Многое зависит от селекции, и пишут, что она будет. И если она пройдет удачно, то результаты могут появиться очень быстро.

Но у Манчини есть время уже сейчас как-то поправить дела в команде. Есть еще немногим больше месяца до старта и чемпионата страны и Лиги Европы.

Это не такой уж и маленький срок. Но, безусловно, выводы и оценки будут делаться в конце будущего сезона.

52-летний Манчини львиную долю карьеры футболиста провел в «Сампдории», а последние три года профессиональной карьеры играл в «Лацио». В качестве игрока дважды выигрывал чемпионат Италии, шесть раз — кубок страны, дважды — суперкубок. На европейской арене стал двукратным обладателем Кубка победителей кубков и Суперкубка Европы.

В 1997 году был признан лучшим футболистом года в Италии.

В составе сборной выиграл бронзу на домашнем чемпионате мира 1990 года.

Манчини начал тренерскую деятельность сразу же по окончании карьеры футболиста в 2001 году. В первые три года работы тренером выиграл два Кубка Италии — сначала с «Фиорентиной», затем с «Лацио».

Период с 2004 по 2008 годы провел у руля миланского «Интера», с которым трижды выиграл чемпионат Италии и дважды кубок страны.

В 2009 году изрядно обогатившийся «Манчестер Сити» предложил итальянскому специалисту возглавить команду.

Главным достижением Манчини в Англии стал первый с 1968 года титул чемпионов страны, который «горожане» выиграли в 2012 году.

Однако уже через год «Сити» разорвал с ним контракт из-за неудовлетворительных результатов. Основной причиной называлась провальная игра в Лиге чемпионов, где «горожане» ни разу не смогли выйти из группы.