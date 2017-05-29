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29 мая 2017, 14:40 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Терек» продлит контракт на один год с футболистом Родолфо

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Терек» продлит контракт с защитником Родолфо еще на один год. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

Ранее издание «Известия» сообщило, что 34-летний Родолфо может стать играющим тренером «Терека».

«Подпишем с ним контракт как с футболистом на один год, когда он вернется (из отпуска). После сезона будем общаться снова», — сказал Айдамиров.

Родолфо выступает за «Терек» с марта 2015 года. Его действующий контракт истекает 31 мая. В текущем сезоне защитник сыграл за грозненский клуб в 17 матчах чемпионата России и одной встрече Кубка страны.

Также гендиректор рассказал, что «Терек» заинтересован продлить истекший контракт с вратарем Евгением Городовым. Ранее портал «Чемпионат.ком» опубликовал информацию, согласно которой «Урал» сделал запрос «Тереку» на покупку вратаря. «Зачем к нам обращаться, если контракт Городова истек? Сейчас мы все обговариваем, общаемся, и клуб заинтересован в продлении с ним контракта», — отметил Айдамиров.

В минувшем сезоне чемпионата России 31-летний Городов принял участие в 28 матчах за «Терек», в которых пропустил 31 мяч.

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