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Также он отметил, что ему не понравились высказывания Сергея Кирьякова на вчерашней пресс-конференции после победы над «Енисеем» (1:0), которая позволила тулякам остаться в премьер-лиге.

— Как оцените минувший сезон? — вопрос Балашову.

— Ужасный, других слов нет. Нервов и сил потратил очень много. Болельщики даже баннер вчера вывесили «не доводи до инфаркта». Это как раз про нас всех.

— Осознали, что «Арсенал» сохранил прописку в премьер-лигу?

— Еще нет. До сих пор не верю. Нам пришлось вчера очень сложно, ведь «Енисей» играл здорово. У нас было много травмированных, ребята выходили на матч на морально-волевых.

— Вы уже говорили с Кирьяковым?

— Сегодня общался. Мне очень не понравились его высказывания на пресс-конференции. Спросил его, может, стоит убрать эмоции. Он ответил, что чувствует все то, что сказал.

— Выходит, это не эмоции были?

— Да. Слишком много он пережил за это время.

— Наставник «Енисея» Андрей Тихонов сказал, что так прямолинейно как «Арсенал» даже в ФНЛ не играют…

— Какой счет на табло?

— 1:0.

— Вот и ответ. Пусть Тихонов говорит все, что угодно. Передаем ему привет. (Сергей АСТАХОВ).