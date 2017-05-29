Дмитрий Балашов: Высказывания Кирьякова не понравились, а Тихонову — привет
Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов назвал прошедший сезон ужасным.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Также он отметил, что ему не понравились высказывания Сергея Кирьякова на вчерашней
— Как оцените минувший сезон? — вопрос Балашову.
— Ужасный, других слов нет. Нервов и сил потратил очень много. Болельщики даже баннер вчера вывесили «не доводи до инфаркта». Это как раз про нас всех.
— Осознали, что «Арсенал» сохранил прописку в
— Еще нет. До сих пор не верю. Нам пришлось вчера очень сложно, ведь «Енисей» играл здорово. У нас было много травмированных, ребята выходили на матч на
— Вы уже говорили с Кирьяковым?
— Сегодня общался. Мне очень не понравились его высказывания на
— Выходит, это не эмоции были?
— Да. Слишком много он пережил за это время.
— Наставник «Енисея» Андрей Тихонов сказал, что так прямолинейно как «Арсенал» даже в ФНЛ не играют…
— Какой счет на табло?
— 1:0.
— Вот и ответ. Пусть Тихонов говорит все, что угодно. Передаем ему привет. (Сергей АСТАХОВ).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter