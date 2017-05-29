ЦСКА официально объявил об уходе Гришина с поста наставника молодёжной команды
Возглавлявший молодёжную команду московского ЦСКА Александр Гришин покинул «армейский» клуб по собственному желанию.
Гришин возглавлял «молодёжку» с декабря 2010 года. Под его руководством «армейские» юниоры дважды завоевали серебряные медали молодёжного первенства России и четыре раза — бронзовые.
«ЦСКА выражает благодарность Александру Сергеевичу за годы, отданные
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter