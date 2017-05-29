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29 мая 2017, 14:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА официально объявил об уходе Гришина с поста наставника молодёжной команды

Возглавлявший молодёжную команду московского ЦСКА Александр Гришин покинул «армейский» клуб по собственному желанию.

Гришин возглавлял «молодёжку» с декабря 2010 года. Под его руководством «армейские» юниоры дважды завоевали серебряные медали молодёжного первенства России и четыре раза — бронзовые.

«ЦСКА выражает благодарность Александру Сергеевичу за годы, отданные красно-синим в качестве игрока, а затем тренера ДЮСШ и молодёжной команды, и желает ему больших успехов на новом месте работы», — говорится на официальном сайте столичного клуба.

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