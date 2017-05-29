ЦСКА официально объявил об уходе Гришина с поста наставника молодёжной команды

Гришин возглавлял «молодёжку» с декабря 2010 года. Под его руководством «армейские» юниоры дважды завоевали серебряные медали молодёжного первенства России и четыре раза — бронзовые.

«ЦСКА выражает благодарность Александру Сергеевичу за годы, отданные красно-синим в качестве игрока, а затем тренера ДЮСШ и молодёжной команды, и желает ему больших успехов на новом месте работы», — говорится на официальном сайте столичного клуба.