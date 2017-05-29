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29 мая 2017, 14:26 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» объявит о назначении Манчини 30 или 31 мая

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» объявит о назначении Роберто Манчини 30 или 31 мая.

Как стало известно Чемпионату Зенит объявит о назначении <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span> 30 или 31 мая. Увеличить
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52-летний итальянский специалист уже прибыл в Санкт-Петербург для подписания контракта с российским клубом.

Последним местом работы Роберто Манчини был «Интер», который он покинул в августе 2016 года.

Манчини займёт место Мирчи Луческу. 28 мая руководство питерского клуба объявило об отставке румынского тренера. Под его руководством «Зенит» финишировал в сезоне-2016/17 РФПЛ на 3-м месте.

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