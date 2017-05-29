«Зенит» объявит о назначении Манчини 30 или 31 мая
Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» объявит о назначении Роберто Манчини 30 или 31 мая.
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52-летний итальянский специалист уже прибыл в
Последним местом работы Роберто Манчини был «Интер», который он покинул в августе 2016 года.
Манчини займёт место Мирчи Луческу. 28 мая руководство питерского клуба объявило об отставке румынского тренера. Под его руководством «Зенит» финишировал в сезоне-2016/17 РФПЛ на 3-м месте.
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