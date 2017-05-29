К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ДУМАЮ, ГАЛИЦКИЙ НЕ ОТПУСТИТ СМОЛОВА В «СПАРТАК». ТОЛЬКО ЗА ГРАНИЦУ

— Футболисты РФПЛ в опросе «СЭ» выбрали Федора Смолова лучшим игроком чемпионата. Логичен ли выбор, ведь обычно побеждает представитель чемпиона страны?

— Федор — лучший бомбардир лиги второй год подряд. Не будь этого достижения, шансы игроков «Спартака», наверное, оценивались бы выше.

— Кто ваш кандидат?

— Смолов. Это мой игрок, вижу его каждый день на тренировках. Он лучший на сто процентов — я даже не рассматриваю другие варианты. Да и кто лучше, чем Смолов?

— Ок, тогда кто второй и третий?

— Глушаков был очень полезен в этом сезоне, забивал решающие голы. Третье место — Акинфеев, который много выручал.

— Допускаете, что Смолов решит сменить команду — уедет в Китай или в Европу?

— Думаю, если поступит достойное предложение для клуба, Федора отпустят. Он может уйти.

— Например, в «Спартак»?

— В «Спартак», думаю, президент точно не отпустит. Это наш конкурент. Если только за границу.

— В Китай? Смолов может клюнуть на большие деньги?

— На большие деньги любой может клюнуть.

— Предположим, что после выхода из отпуска Смолова в команде не будет. Что вы станете делать, если он уйдет?

— Это потеря, безусловно — потому что сейчас Федор безоговорочно лучший форвард чемпионата. Если уход состоится, приобретем кого-то из тех, кого рассматриваем ему на замену.

НЕДОВОЛЕН ЭТИМ ЧЕМПИОНАТОМ

— Какую бы оценку себе поставили за сезон?

— Я недоволен этим чемпионатом. Мы могли добиться большего в качестве игры, могли улучшить результат. Во многом надо прибавлять. Не думаю, что есть вообще тренеры, который собой всегда довольны. Кроме, наверное, г-на Григоряна. Он-то собой всегда доволен. Всегда знает, что делать. Удовлетворение было от отдельных матчей, но это быстро проходит в текучке.

— С другой стороны, вы в еврокубках.

— Но за пять матчей до конца мы опережали «Ростов» на пять очков и на столько же отставали от «Зенита», то есть могли побороться за тройку. А в итоге — чуть не упустили четвертое место. Год получился тяжелым, мы провели больше всех матчей, но на фоне усталости надо было включить дополнительные силы. Мы же набрали в четырех подряд играх лишь два очка, «Ростов» нас в итоге в какой-то момент обогнал. В итоге команда все-таки стала четвертой — но то, как мы добились этого результата, не может удовлетворить. Хочется, чтобы все зависело исключительно от нас.

— «Краснодар» забил 40 голов — на 14 меньше, чем в прошлом году, и одержал 12 побед вместо 16. Почему такой регресс?

— У нас высокие показатели владения мячом, моментов создаем больше и забивать должны тоже больше. Но есть ряд проблем в завершении: последняя и предпоследняя передача. Надо добавлять в ударах по воротам из-за штрафной, в том числе при стандартах — мы со штрафного забили только один гол в чемпионате. Нам нужен человек, который из 10 передач с фланга хотя бы 8 подаст в одну точку. Угловых у нас очень много — но забили гол только в последнем туре. Не случайно акцентирую внимание на этих элементах- против нас практически все садятся в оборону, и ключевым фактором становится завершение моментов.

— Сравнивая «Краснодар» нынешний и прошлогодний, кононовский, выводы делают не в вашу пользу. Согласны?

— Многие вспоминают даже не прошлый, а позапрошлый сезон. Игра действительно выглядела немного иначе, расстояния между игроками были чуть меньше, мяч ходил быстрее. Больше футболистов уходили на чужую половину поля. В среднем сейчас в атаке мы отдаем передачу от 9 до, тогда — на 7-. У нас есть очевидные проблемы в ряде компонентов: дриблинг, удары из-за штрафной, стандарты и фланговая игра.

— Как это поправить?

— В этом году я перестраховывался, стараясь даже против второй восьмерки играть так, как против первой тройки. То есть — в два опорника. Мы поднимали высоко двух крайних защитников, но два опорных все равно отвечали за оборону.

— Почему?

— Потому что при любом уровне соперника есть те, кто может убежать в контратаку и забить. Оголять оборону не собирался. Плюс, если в начале чемпионата в пять защитников играл только «Ростов», то к концу таких команд насчитал уже 10. В этом случае ключевое — не их оборона, а наличие у противника двух форвардов — в контратаку они выбегут быстро и могут наказать. У меня нет больших претензий к команде по числу потерь на чужой половине, после них мы почти ничего не пропустили: или совершали фол, или сразу вступали в борьбу и отбирали мяч. Голы мы в основном получали со стандартов и после обрезов на своей половине поля.

— Что случилось с командой на финише чемпионата? Вы, в принципе, и правда могли побороться за тройку, но провалили последние туры — что это было?

— Из последних пяти туров четыре проводили на выезде. А в гостях мы играем тяжело. Возможно, чередуй мы матчи «выезд-дом», все могло сложиться иначе. Выезды получились разные. С «Оренбургом» все играют тяжело. В Екатеринбурге имели много моментов, но забили в свои ворота, а отыграться потом смогли только в компенсированное время….

— Может быть, команда раньше времени успокоилась и мысленно ушла в отпуск?

— Стараюсь искать причины игровые — то, что могу поправить. Ясно, что в понятие «качество игрока» входит и психология, но это все равно футболисты, которых я ставил в состав. Кроме того, кубковый матч с «Уралом», когда мы вели 3:0, а в итоге проиграли по пенальти, показал, что команда держит удар. Мы достойно вышли из той ситуации, неплохо проведя следующий матч — со «Спартаком».

СМОТРЮ КОММЕНТАРИИ — МЕНЯ НЕ СИЛЬНО ЛЮБЯТ

— В конце сезона появились сообщения, что вас может заменить Андрей Тихонов. Было и много критики — как реагировали?

— Могу понять, откуда она появляется — это не только футбольная составляющая. Иногда смотрю комментарии, соцсети — меня не сильно любят. Это не только отношение к игре, есть и другие причины. Очень сильные чувства — зависть, ненависть… Может быть, вспоминают прошлое и то «письмо 14».

— Неприятно?

— Да. В лицо же никто гадость не скажет, потому что можно и по башке получить. А интернет выполняет роль эмоционально выплеска, там можно что угодно написать — клоун, физрук… Пишут обо всех, но все равно это задевает. Задевает критика и Сергея Николаевича (Галицкого — прим. «СЭ»). Человек он успешный, руководит большой компанией. Понятно, что руководство все читает, было неспокойно. Но я знаю свой уровень. Есть определенный опыт и вера в себя. Если переодеть нашу команду в другие майки, «Краснодар» будет узнаваем. Играем в свой футбол и, конечно, он должен быть результативным.

— Чувствовали, что вас могут убрать?

— Прессинг был серьезный после четырех неудачных игр подряд в концовке. Предъявлялись претензии — и особо ответить не мог. Но перед вылетом в Томск мы поговорили с руководством. Я услышал решение — продолжаю работать.

— В чем были претензии?

— В том, что мы играем осторожно, с двумя опорными, атакуем малыми силами и мало забиваем. Но конкретная претензия одна — нет результата.

— Вы упомянули «письмо 14» — правда считаете, что это еще помнят?

— Уверен в этом — что касается болельщиков ЦСКА и «Зенита». Спартаковцы относятся нормально. Но люди не понимают, о чем речь — многие даже не родились, когда случились те события.

— На днях встретился с Андреем Канчельскисом — и насколько понимаю, его мнение об истоках того письма не поменялось. И особенно о тех, кто свою подпись отозвал.

— Никто сейчас не говорит о том, что они поступили, как нехорошие люди (Шалимов употребил другое слово — Прим. «СЭ») — сначала договорились, мы пошли до конца, а они в итоге сошли. Никто не говорит о том, какие поступки совершало руководство федерации в то время. А мои слова будут звучать просто как оправдание, чего совершенно не хочется.

— Почему это «как оправдание»?

— Усвоил для себя — надо либо молчать, либо атаковать. Если будешь вести себя на «бэ-мэ», тебя заглушат. Людям надо слить негатив, высказаться, написать….

— Атаковать не хотите?

— Нет. Прошло много лет, никому уже ничего не доказать. Главные показатели — результат. Мы на четвертом месте по числу очков, четвертые и по числу голов.

ГРИГОРЯНУ РУКИ НЕ ПОДАМ

— Вы упомянули г-на Григоряна. Полагаете, когда он говорит о вас, то завидует?

— Надо у него спросить. Раньше его слушало меньшее число людей, он был просто «ником» в интернете, но сейчас наступил период, когда его показывают по телевизору.

— Почему не отвечаете на его слова?

— Потому что надо тогда отвечать всем в интернете. Кто он такой?

— Когда играли с «Анжи», поздоровались?

— Нет. Извлек урок. До этого он говорил какие-то гадости, а потом на семинаре УЕФА подошел радостно поздороваться.

— Пожали руку?

— Ну, пожал. Я же не буду прятаться. Но таких людей просто нельзя замечать, это для них самое большое наказание. Отвечать не стану в прессе, и при встрече, конечно, руки не подам. Считаю, это самый достойный ответ.

— Он, считаете, подлец?

— (смеется) Нет, он просто беспардонный невоспитанный парень.

— При всей критике вас не назовешь невезучим человеком. В Лиге Европы после ничьей с «Зальцбургом» в очень плохом матче «Краснодар» вышел в Лигу Европы, а в последнем туре вам сильно подсобил «Ростов», уступив «Оренбургу».

— Таких матчей можно вспомнить еще несколько: была ведь и игра с «Зенитом», когда в самом конце вырвали победу. Но точно так же и мы можем говорить о невезении — с той же «Уфой» имели преимущество по всем показателям, но свели встречу к ничьей. Я пришел к простому выводу — нельзя никогда говорить о везении. Все заслуженно. Нет такого понятия, как фарт.

— Что тогда есть?

— Работа. Множество факторов: какими футболисты пришли из отпуска, как провели сборы, как восстанавливались. Если с таким подходом станем работать, ситуация улучшится. Если пропустили на 90-й минуте, значит, где-то что-то не так сделали. Считаю, мы заслужили еврокубки. Сейчас говорят много о «Ростове» — не спорю, они молодцы, мужики, но мы провели такое же количество игр, если не больше, за весь сезон.

ЧТО ЛУЧШЕ — 3:2 ИЛИ 1:0? 3:0!

— Вас задевало, когда говорили о багаже Кононова? В чем отличие его стиля от того футбола, в который играете вы?

— Я читаю материалы прессы. В чем главная претензия по стилю?

— Если коротко, менее зрелищный футбол.

— Очевидно, что раньше команда действовала иначе — на своей половине поля оставались два центральных защитника и один опорный полузащитник: это необходимо, чтобы не пропустить контратаку два в два — большинство команд стало использовать схему 5−3−2. Игра, наверное, раньше была быстрее и результативнее. Больше голов забивали — болельщикам, конечно, интереснее 3:2, чем 1:0. А по мне лучше все-таки не 3:2, а 3:0. Мы могли забивать больше — крупных побед маловато, побеждали в один-два мяча.

— Почему вы стали играть менее авантюрно?

— Если при атаке ты на своей половине поля оставляешь двух центральных защитников и одного опорного, то тылы оголены и есть большой риск пропустить контратаку либо 3 в 2, либо 2 в 2 на полполя. Любая ошибка в передаче — риск гола. Мы много теряем мячей в центре поля при владении мячом.

— Общаетесь с Олегом Кононовым?

— Нет. Он человек скромный, достаточно закрытый. Когда он как-то приезжал на базу, мы поговорили. Отношения нормальные, но не приятельские.

СПОКОЙНЕЕ И ЛУЧШЕ, КОГДА ВЛАДЕЛЕЦ ВСЕ ОТВЕТЫ ПОЛУЧАЕТ ОТ МЕНЯ

— Есть мнение — г-ну Галицкому нужен не столько тренер, сколько человек, с которым он мог бы поговорить о футболе и убедить в правоте своего мнения. Так ли это?

— Мнение свое он не навязывает.

— Тогда что?

— Сергей Николаевич всегда говорит: «Если будешь меня слушать, я тебя уволю». Мы общаемся, и когда идет сезон, каждый день. Живем рядом, гуляем по вечерам. Он приезжает на тренировки, разговаривает с командой.

— Он вам советует что-то по составу?

— Нет. Говорит свое мнение, но решение — только за мной. С его стороны все корректно. Никогда мне не навязывали игрока в основной состав.

— Как-то знакомый рассказывал: во время одного из матчей на предсезонке Галицкий сидел на трибуне и не замолкал всю игру, комментируя события на поле. Он настолько повернут на футболе?

— Да. Он интересуется, он платит свои деньги. В футбол погружен, думаю, даже больше, чем в бизнес. Галицкий постоянно задает вопросы.

— Например?

— По заменам. Почему играем в два опорных. Ты можешь сказать — отстаньте, я тренер. Но так нельзя — эти размышления и для мозгов полезны.

— От вас не требуется письменного ответа после каждой игры?

— Вы шутите? Нет, не требует. И для меня такое общение лучше, чем если бы кто-то стал докладывать через мою голову. Потому что докладывать тоже можно по-разному. Спокойнее, когда руководитель получает все ответы напрямую от меня.

— Он задает вопросы о багаже Кононова?

— Вот именно так — про багаж — нет. Но есть вопрос о том, почему тогда играли более зрелищно.

— Почему вы не хотите более массированно переходить на чужую половину, оставив на своей только двух центральных?

— Потому что это риск.

— Нет желания угодить владельцу?

— Как угодить — счетом 0:3? Нам хватает в атаке футболистов, вопрос есть по завершению и действиях у штрафной. По ходу сезона призывали игроков чаще бить по воротам, но при расшифровке ТТД выяснилось, что парни в зоне 20 метров от ворот подрабатывают все мячи под передачу — потому что привыкли к другому футболу, в одно-два касания. А подрабатывать надо под удар. У нас нет игроков с дриблингом — соответственно, нет штрафных. Со штрафного мы забили один гол за весь чемпионат! Мало остроты с флангов. Но даже при этом мы станем более результативными, если начнем реализовывать один момент из 3−4.

ВОЗМОЖНО ЛИ ВОЗВРАЩЕНИЕ АРИ? РЕШАТЬ РУКОВОДСТВУ КЛУБА

— Не считаете, что проблема и в том, что команда зависима от Смолова?

— Федор по уровню мастерства сильнее других форвардов. Вопрос в качестве футболиста, который завершает наши атаки, а не в модели игры. Тот же матч с «Локо» мы выиграли без Федора. Хотя, конечно, статистика красноречива — он за два года забил в чемпионате почти 40, а второй по результативности в этом году — Ари, проведший только первую часть сезона. У него, вдумайтесь, 4 гола.

— Получается, есть суперзвезда в атаке, а в остальном команда по качеству не вполне конкурентоспособна в борьбе за Лигу чемпионов.

— Нет, мы и в игре должны кое-что поправить. Мало открываемся за спину, много открываемся в недодачу. Надо понимать и то, что при такой манере игры, как у нас, команда ограничена в контратаке.

— Мамаев в этом году провел 12 матчей, лишь в 7 выходил в стартовом составе. Отсутствие этого игрока в плане организации атаки — катастрофа?

— Нет, но это неприятно — форму после травм он так и не набрал.

— Его подкосила история с шампанским в Монако прошлым летом?

— Не заметил. Хотя, возможно, он переживал внутренне.

— Молодой Комличенко неплохо играл в Чехии, но вернувшись из аренды зимой, в основном составе не выходил. Почему?

— Он был третьим в списке форвардов — после Смолова и Вандерсона. Но у нас не было ситуаций, когда оба не могли играть. Поэтому Коля так и оставался на скамейке, хотя парень интересный.

— Его возвращение ошибка?

— Нет. Мы обязаны были подстраховаться. Плюс Николаю нужно окрепнуть. Через это проходят многие талантливые футболисты — например, в свое время тот же Дель Пьеро здорово физически прибавил. И процесс этот должен проходить под присмотром клуба. Комличенко провел у нас полгода, сейчас может быть отдан в аренду.

— Уходит Вандерсон, потенциально может уйти Смолов — в атаке просто катастрофа.

— В этой позиции может сыграть универсальный Классон. Но, конечно, нам нужен нападающий.

— Что у вас за проблемы с Ари?

— Помните Давидса в «Милане» — он был просто никакой. А ушел в «Юве», стал регулярно выходить на поле, заблистал -суперфутболист. Ари нужно играть, я его видел только центрфорвардом. Но у нас есть Смолов, и если Федор здоров, то на поле выходит именно он. Ари, получается, нужно ждать. Когда бразилец не играет, то начинает вести себя неправильно — и сам мучается, и в команде появляются проблемы.

— Что значит — начинает вести себя неправильно?

— Тренироваться не на 100 процентов, валять дурака. В «Локомотиве» у него все хорошо — играет постоянно, для него и команды это важно.

— Возвращение Ари невозможно?

— Это решать руководству клуба.

— Удивлены известием — Марат Измайлов, разорвавший контракт с «Краснодаром» из-за проблем с коленом, намерен продолжить карьеру?

— Если чувствует, что может играть, — удачи. Но как я видел, при большой нагрузке колено у Марата болело, не позволяя тренироваться в полную силу. Он хороший качественный игрок, проведший несколько стабильных сезонов в «Спортинге» — это высокий уровень.

ЛУЧШЕГО МАТЧА У НАС В ЭТОМ ГОДУ НЕ БЫЛО

— Клуб расстался с рядом игроков — вы спокойно это восприняли?

— Надо смотреть по персоналиям. За Ахмедова предложили большие деньги. Енджейчик ушел, потому что мы взяли Рамиреса. По Ари я объяснил. Страндберг и Сигурдссон хотели уехать в Европу.

— Сигурдссон — большая потеря?

— Нет. У нас был Мартынович, взяли Налду — это как минимум не хуже. Но это еще и вопрос мотивации. Сигурдссон хотел в Европу.

— Матч с «Сельтой» на выезде — худший в сезоне?

— Нет. Худший с «Зальцбургом», потом с «Сельтой».

— А лучший матч?

— Лучшего не было. Говорю по высшей планке — так, чтобы провести игру на отлично. Матчей на «хорошо» провели довольно много.

— С «Зенитом», когда выиграли в концовке — не на отлично?

— Нет.

— Вы довольно ярко высказывались о философии спартаковского футбола — кто показывает схожую игру с той, что была у Бескова?

— Вопрос тонкий. Потому что если просто брать усредненный термин — короткий и средний пас, то сейчас так играют многие. Но этого недостаточно для побед — нужны исполнители. Такого футбола не хватает даже «Барсе», потому что нет больше Хави. И не путайте футбол Бескова и Романцева. У Бескова «Спартак» не владел мячом 70% времени матча — чемпионат СССР был очень конкурентный. В чемпионате России конкуренция оказалась на порядок ниже — и команда владела мячом те самые 70%. Нынешний «Спартак» сбалансирован, по-европейски мощен.

— Когда вы поняли, что «Спартак» будет чемпионом?

— После нашей игры в марте — мы уже были в порядке, проведя три игры в еврокубках. Но красно-белые выглядели очень прилично, стало понятно, что предсезонку провели хорошо.

— Поздравляли Карреру с титулом?

— Нет. На сборах и перед игрой общались, но не более того.

— Почему вы не приняли предложение о работе в «Спартаке» — ассистентом Карреры?

— Потому что одновременно поступило предложение о работе в «Краснодаре» — на посту главного тренера.

У АРБИТРОВ ПРЕДВЗЯТОСТИ НЕ ВИЖУ

— Вы говорили о том, что жалобы на судей — удел слабаков. Но клуб потом сделал заявление именно об арбитрах.

— Клуб может это делать, это другое совершенно. На установках и в личных беседах я говорю ребятам, что не вижу предвзятости, к арбитрам надо относиться корректно — люди делают свою работу. И в конце чемпионата увидел, что арбитры оценили наше отношение. Заявление клуба в большей степени касалось необходимости видеоповторов.

— Получается, клуб заныл.

— Что значит — заныл? Есть ошибки, их можно исправить видеоповторами. О том и речь: судьи могут ошибаться, и почему бы в решающих матчах не воспользоваться помощью видеоарбитра?

— Не думали после ряда ошибок боковых арбитров с вне игры немного поменять манеру атаки Смолова — чтобы он садился поглубже, не ждал передачи на одной линии с защитниками?

— Это Смолов и сам знает. Он тонко чувствует момент, когда надо нырять за спину защитникам, менять мы ничего не будем. Еще раз повторю — не вижу предвзятости у наших арбитров. Может быть, есть большое давление, но его надо уметь выдерживать. Если судьи примут решение не делить поле, то и судейство может стать лучше.

— Не делить поле — это как?

— Если не даете пенальти за обычную борьбу, то не надо свистеть и фол в центре поля за такой же эпизод. Вот в чем проблема: не дают пенальти, а потом дают ерундовый фол в центре. Если такого не будет, футбол станет быстрее.

— Вы не привезли за собой в «Краснодар» помощников. Почему?

— Меня устроила команда, которая была в клубе.

— Вы не состоите и в объединении отечественных тренеров.

— Нет. Стремления особого туда войти нет. Не планирую. Не потому, что что-то не нравится — просто не доехал.

МЕЧТА — БАЛАНС ИГРЫ И РЕЗУЛЬТАТА

— Изменения в составе будут серьезные?

— Позиции мы определили, речь о трех-четырех новичках.

— Не считаете, что команду надо усилить более значительно?

— Это не так просто из-за финансового fair play. Если усилимся — хорошо. Хотелось бы стать по составу вторыми в лиге.

— Сейчас какие?

— Четвертые-пятые. Но есть яркий пример «Ростова», который за счет организации, не имея сильнейшего в РФПЛ состава, едва не выиграл чемпионат.

— Как долго вы проработаете в команде, имея такую, как у «Ростова», организацию игры?

— Мы не будем играть, как «Ростов». И никогда так не играли. Мое восприятие футбола совпадает с тем, что хочет Галицкий — прессинг, атака. «Ростов» же садится на свою половину поля, грамотно обороняется, мощно выходя в контратаку. Мы так можем играть, только если нас самих загонят на свою половину — как в Виго было с «Сельтой».

— От вас руководитель клуба требует ставить в состав воспитанников клуба?

— Нет. Но появление Жигулева — большая радость. Общаешься с пацанами в академии: уже не все называют кумиром Месси или Роналду. Кто-то говорит, что Жигулев.

— Для вас проблема, что Галицкий хорошо общается со Слуцким?

— Да нет. А в чем проблема? Мне важно делать свою работу и добиваться результата.

— Слышали разговоры о том, что вот-вот Галицкий позовет Слуцкого?

— Да, конечно. Но это вопрос игры и результата. Будет устраивать — не позовет. Не будет — позовет, мне надо сосредоточиться на том, чтобы улучить то, что возможно улучшить.

— У вас есть тренерская мечта?

— Я уже год отработал в «Краснодаре». Иду постепенно, и хочется, чтобы был баланс игры и результата. Чтобы каждый год мы прогрессировали.