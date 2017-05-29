Кучук — главный кандидат на пост наставника «Ростова»
По информации «Чемпионата», Леонид Кучук, ныне возглавляющий «Сталь», является главным кандидатом на должность наставника «Ростова».
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Белорусский специалист известен российским любителям футбола по работе с «Локомотивом» и «Кубанью».
В то же время существует минимальная вероятность, при которой Кучук вернётся на пост главного тренера «Локомотива», однако наиболее вероятным развитием событий станет то, что нынешний рулевой клуба Юрий Сёмин останется на своём посту. Также существует небольшая вероятность, что «железнодорожников» возглавит Хайко Фогель, который известен по работе в «Базеле».
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