К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Белорусский специалист известен российским любителям футбола по работе с «Локомотивом» и «Кубанью».

В то же время существует минимальная вероятность, при которой Кучук вернётся на пост главного тренера «Локомотива», однако наиболее вероятным развитием событий станет то, что нынешний рулевой клуба Юрий Сёмин останется на своём посту. Также существует небольшая вероятность, что «железнодорожников» возглавит Хайко Фогель, который известен по работе в «Базеле».