Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29904113/
29 мая 2017, 14:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кучук — главный кандидат на пост наставника «Ростова»

По информации «Чемпионата», Леонид Кучук, ныне возглавляющий «Сталь», является главным кандидатом на должность наставника «Ростова».

По информации Чемпионата Леонид <span class=error>Кучук</span> ныне возглавляющий Сталь является главным кандидатом на должность наставника Ростова. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Белорусский специалист известен российским любителям футбола по работе с «Локомотивом» и «Кубанью».

В то же время существует минимальная вероятность, при которой Кучук вернётся на пост главного тренера «Локомотива», однако наиболее вероятным развитием событий станет то, что нынешний рулевой клуба Юрий Сёмин останется на своём посту. Также существует небольшая вероятность, что «железнодорожников» возглавит Хайко Фогель, который известен по работе в «Базеле».

Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

СМИ: Манчини находится в Москве и в понедельник встретится с руководством ФК «Зенит»

МОСКВА, 29 мая — Р-Спорт. Итальянский тренер Роберто Манчини, находящийся в Москве, в понедельник проведет встречу с руководством петербургского футбольного клуба «Зенит», сообщает Sky Sport Italia.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото