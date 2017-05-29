Прядкин: РФПЛ против увеличения штрафов для клубов за поведение болельщиков

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Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) предложил увеличить суммы штрафов за пиротехнику и, в частности, наказывать клубы закрытием секторов и проведением матчей без зрителей за массовое использование болельщиками пиротехники. В сезоне-2016/17 для клубов РФПЛ были предусмотрены штрафы до 100 тысяч рублей за использование зрителями пиротехнических изделий, а за бросание пиротехники — до 200 тысяч (в случае попадания в игроков или официальных лиц — до 500 тысяч).

«Я уже неоднократно говорил, что мы не поддерживаем увеличение штрафов, которые ударяют по клубам. Нельзя без конца бить рублем по клубам, мы считаем, что это не очень эффективно. Отвечать за пиротехнику должны те, кто это делает, то есть непосредственно сами болельщики, которые жгут ее», — сказал Прядкин.

Клубы РФПЛ в чемпионате России — 2016/17 в общей сложности выплатили штрафов на сумму 18,5 млн рублей.