Прядкин: РФПЛ против увеличения штрафов для клубов за поведение болельщиков
МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Российская футбольная
премьер-лига (РФПЛ) не поддерживает предложение об увеличении штрафов для клубов за использование болельщиками пиротехники. Об этом ТАСС заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
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«Я уже неоднократно говорил, что мы не поддерживаем увеличение штрафов, которые ударяют по клубам. Нельзя без конца бить рублем по клубам, мы считаем, что это не очень эффективно. Отвечать за пиротехнику должны те, кто это делает, то есть непосредственно сами болельщики, которые жгут ее», — сказал Прядкин.
Клубы РФПЛ в чемпионате России — 2016/17 в общей сложности выплатили штрафов на сумму 18,5 млн рублей.
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