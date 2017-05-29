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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29902536/
29 мая 2017, 13:14 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Прядкин: РФПЛ против увеличения штрафов для клубов за поведение болельщиков

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) не поддерживает предложение об увеличении штрафов для клубов за использование болельщиками пиротехники. Об этом ТАСС заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Клубы РФПЛ в чемпионате России — 2016/17 в общей сложности выплатили штрафов на сумму 185 млн рублей. Увеличить
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Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) предложил увеличить суммы штрафов за пиротехнику и, в частности, наказывать клубы закрытием секторов и проведением матчей без зрителей за массовое использование болельщиками пиротехники. В сезоне-2016/17 для клубов РФПЛ были предусмотрены штрафы до 100 тысяч рублей за использование зрителями пиротехнических изделий, а за бросание пиротехники — до 200 тысяч (в случае попадания в игроков или официальных лиц — до 500 тысяч).

«Я уже неоднократно говорил, что мы не поддерживаем увеличение штрафов, которые ударяют по клубам. Нельзя без конца бить рублем по клубам, мы считаем, что это не очень эффективно. Отвечать за пиротехнику должны те, кто это делает, то есть непосредственно сами болельщики, которые жгут ее», — сказал Прядкин.

Клубы РФПЛ в чемпионате России — 2016/17 в общей сложности выплатили штрафов на сумму 18,5 млн рублей.
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