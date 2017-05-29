СМИ: Манчини находится в Москве и в понедельник встретится с руководством ФК «Зенит»
МОСКВА, 29 мая —
Р-Спорт. Итальянский тренер Роберто Манчини, находящийся в Москве, в понедельник проведет встречу с руководством петербургского футбольного клуба «Зенит», сообщает Sky Sport Italia.
По данным издания, после встречи в понедельник Манчини и представители «Зенита» начнут официальные переговоры. Сообщается, что вряд ли будут
Ранее La Gazzetta dello Sport сообщала, что в случае, если Манчини возглавит «Зенит», его зарплата может составить
«Зенит» по итогам чемпионата России занял третье место и в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги Европы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter