СМИ: Манчини находится в Москве и в понедельник встретится с руководством ФК «Зенит»

По данным издания, после встречи в понедельник Манчини и представители «Зенита» начнут официальные переговоры. Сообщается, что вряд ли будут какие-то трудности в переговорах и стороны должны договориться о назначении Манчини на пост главного тренера «Зенита».

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщала, что в случае, если Манчини возглавит «Зенит», его зарплата может составить пять-шесть миллионов евро в год.

«Зенит» по итогам чемпионата России занял третье место и в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги Европы.