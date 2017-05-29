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29 мая 2017, 13:15 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

СМИ: Манчини находится в Москве и в понедельник встретится с руководством ФК «Зенит»

МОСКВА, 29 мая — Р-Спорт. Итальянский тренер Роберто Манчини, находящийся в Москве, в понедельник проведет встречу с руководством петербургского футбольного клуба «Зенит», сообщает Sky Sport Italia.

По данным издания, после встречи в понедельник Манчини и представители «Зенита» начнут официальные переговоры. Сообщается, что вряд ли будут какие-то трудности в переговорах и стороны должны договориться о назначении Манчини на пост главного тренера «Зенита».

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщала, что в случае, если Манчини возглавит «Зенит», его зарплата может составить пять-шесть миллионов евро в год.

«Зенит» по итогам чемпионата России занял третье место и в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги Европы.

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