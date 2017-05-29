Прядкин: РФПЛ на этой неделе проверит «СКА-Хабаровск» на соответствие критериям лиги

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«СКА-Хабаровск» в стыковых матчах за право участия в чемпионате РФПЛ сезона-2017/18 играл против «Оренбурга». Первый матч, прошедший в Хабаровске 25 мая, завершился со счетом 0:0. Основное и дополнительное время ответного поединка, который состоялся в Оренбурге 28 мая, также закончилось нулевой ничьей, а в серии пенальти удачливее оказался «СКА-Хабаровск». Хабаровский клуб вышел в РФПЛ впервые.

«Поздравляю “СКА-Хабаровск” с выходом в высший дивизион российского футбола. Многие специалисты думали, что, хоть и будет упорная борьба, в РФПЛ останется “Оренбург”, но футбол непредсказуемая вещь, и в РФПЛ будет играть команда из Хабаровска. Сегодня звонил генеральный директор “СКА- Хабаровска” по поводу критериев, которые необходимы для вступления в РФПЛ. На этой неделе в Хабаровск будет отправлена комиссия РФПЛ, которая проверит инфраструктуру клуба, то, как организовывается безопасность», — сказал Прядкин.

«Я вчера разговаривал с президентом ФНЛ Игорем Ефремовым. Пока не могу дать свою оценку, посмотрим, что скажут специалисты, но Ефремов сказал, что на матчи “СКА- Хабаровска” ходит довольно много болельщиков. Стадион в Хабаровске старый, но оборудован системой СКУД, видеосистемами. Газон там искусственный, его комиссия будет смотреть отдельно, если оно не будет подходить под критерии, то будем просить его заменить», — отметил собеседник ТАСС.

«У ФНЛ свои критерии, а у РФПЛ — другие, более жесткие», — добавил Прядкин.

В других стыковых матчах «Арсенал» встречался с «Енисеем», в Красноярске тульская команда проиграла 1:2, а дома победила 1:0, благодаря чему осталась в РФПЛ. «Сложными были обе игры — и первая, и вторая. “Енисей” — очень крепкая команда. Если таких команд будет больше, то и конкуренция в нашем футболе будет выше. Очень здорово, что до последнего не было ясно, кто будет играть в РФПЛ в следующем сезоне», — сказал глава РФПЛ.