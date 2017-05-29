Герой футбольного дня. Мирча Луческу

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Это назначение вызывало удивление, от этого решения веяло неоднозначностью с самого первого дня. «Зенит» — богатый, авторитетный, именитый клуб, возглавить который согласятся немало тренеров с европейским именем. Почему после Виллаш-Боаша ставка была сделана именно на Луческу — загадка.

Мирча достиг с «Шахтером» довольно значимых успехов, но поправки нужно делать на несколько факторов:

— время; в течение одиннадцати лет были успешные периоды, а были и провалы. Именно продолжительность донецкой каденции придает ей значимости. Если бы Мирчу уволили, например, зимой 2008-го года после провального группового этапа Лиги чемпионов (Луческу держался на волоске), его работа с «Шахтером» воспринималась бы совсем иначе;.

— админресурс: менеджмент и клубное руководство «Шахтера» создавали (и до сих пор создают) максимально удобные условия для тренера — от бытовых условий до кадрового наполнения. Мирче Луческу нужно было грамотно управлять этим механизмом, выработать четкую стратегию развития, что он и сделал. Опять же, Луческу был вооружен удобными инструментами — временем и доверием работодателей;.

— низкая конкуренция: в чемпионате Украины «Шахтер» Мирчи Луческу серьезно конкурировал только с «Динамо», которое, к тому же, потеряло стабильность; другие команды выстреливали и исчезали, а «Шахтер» всегда оставался на одном высоком уровне; не выигрывать в таких условиях — кощунство.

В «Зените» у Мирчи Луческу не было ни времени, ни безумного доверия и поддержки руководства, ни тепличных условий с отсутствием конкуренции. Поэтому работать пришлось с закатанными рукавами. Что из этого вышло? Бездарно потерянный «Зенитом» год. Команда по итогам сезона проиграла и чемпионат, и кубок страны, вылетела на ранней стадии Лиги Европы, не укрепила состав, пережила внутренние дрязги и вдоволь наслушалась критики в адрес главного тренера.

Для Мирчи Луческу ничего страшного не произошло. Это закат его карьеры, дальше — либо румынский глубинка, либо пенсия. А вот «Зенит» потерял год жизни. Впрочем, виноваты сами. Видели глаза, что покупали.