369 дней Луческу. Главные цифры румына в «Зените»
1, 30, 0, 20, 41, 26, 7, 8, 75, 36, 8. Не угадали, что где? Объясняем.
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369 дней
Чуть больше года провел в «Зените» Мирча Луческу: 24 мая 2016 года был назначен, а 28 мая 2017 его уволили. В российской истории «Зенита» это самый короткий срок для
1 трофей
За год в «Зените» румын завоевал один трофей, причем сделал это в первом же матче: в Суперкубке
30 игроков
За сезон во всех турнирах Луческу использовал три десятка футболистов. Некоторые из них сыграли меньше пяти игр: Павел Могилевец (1), Алексей Гасилин (1), Эсекиэль Гарай (4). Также румын использовал трех вратарей: Юрий Лодыгин провел 24 игры, Михаил Кержаков — 8, Андрей Лунев — 10.
0 молодых воспитанников в основном составе
Кроме Алексея Гасилина никто из молодежи
20 товарищеских матчей
Мирча Луческу до начала сезона заверил, что команда сыграет очень много товарищеских матчей. И румын не обманул: 8 игр перед стартом чемпионата, 11 на зимних сборах и еще одну встречу против «Уфы» во время международных матчей сборных.
26 побед в официальных матчах
Статистика «Зенита» в сезоне-2016/17:
41 официальный матч
26 побед
7 ничьих
8 поражений.
Несмотря на то, что в нынешнем сезоне все ругали Луческу за не очень уверенную игру его команды, «Зенит» набрал на два очка больше, чем в прошлом. А ведь тогда у команды были Халк и Витсель. Правда, в чемпионате команда Луческу забила на 11 голов меньше, но и пропустила на 13 меньше.
Всего «Зенит» во всех турнирах при Луческу «Зенит» забил 75 мячей и 36 пропустил.
8 новичков
Румын почти в каждом интервью отмечал, что потерял трех ведущих футболистов. При этом у «Зенита» были ресурсы, чтобы этих игроков заменить. Жулиано в первом круге удачно вписался в команду, а Роберт Мак и Иван Новосельцев игроками основы так и не стали. Еще неудачнее прошла трансферная политика
Единственный удавшийся трансфер зимы — вратарь Лунев, который за 10 матчей в «Зените» стал кандидатом в сборную России для участия в Кубке Конфедераций. И если бы не повреждение в матче с «Краснодаром», Андрей наверняка оказался бы в заявке национальной команды.
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