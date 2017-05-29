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Команда, которая и в ФНЛ то осталась не благодаря себе и своей игре, а отказавшемуся конкуренту, стала призёром. А тут ещё и переходные игры, и возможность попасть в РФПЛ. Но «назвался груздем — полезай в кузов».

Перед первой игрой в Красноярске были опасения, что всё-таки у сегодняшних «львов», как и в прошлом сезоне у «Волгаря» в приоритете всё же игра с клубом РФПЛ, а не возможное повышение в классе. Однако бодрый первый тайм в исполнении сибиряков эти опасения развеял, заставив поверить в желаемое.

Но второй тайм, оставшийся по игре за «Арсеналом», снова насторожил. «Енисей» во второй половине резко сбавив обороты, был сам не свой. Тихонов после игры сказал, что игроки сами себя испугались. В это верилось с трудом. Опытные игроки, поигравшие за сборные, испугались своего преимущества? Шутить изволите, Андрей Валерьевич!

И всё же матч был выигран, преимущество перед ответной встречей в Туле досталось красноярцам, и теперь только игра на поле «канониров» должна была показать, есть ли цель у «львов» на высшую лигу.

Гонимые своими болельщиками вперёд, туляки с первых минут ответного матча принялись возвращать себе преимущество. Им терять было нечего, они и так и так в проигрыше. Ко всем бедам у «оружейников» случилась ещё одна. Получил травму и уже на 8-й минуте был заменён их системообразующий игрок Илья Максимов. На поле появился Шевченко. Как потом окажется, «не было бы счастья, да несчастье помогло».

С потерей комбинационного полузащитника разлада в игре тульской команды не произошло, она всё также продолжала давить и прессовать гостей. За первые 15 минут гости считанное количество раз переходили с мячом через центральную линию. Правда, надо признать и такую вещь, создавая напряжённость у ворот сибиряков, по настоящему опасных моментов хозяева поля так и не могли создать.

К середине тайма «оружейники» подвыдохлись, и игра передвинулась к середине поля. Много потерь у обеих команд. Но пришло время показать своё умение и обороне «канониров». Со своими прямыми обязанностями она справлялась. Особенно выделялись своей мощью и неуступчивостью Григалава и Беляев.

Видимо, помня о своей роковой ошибке в конце первого матча, Гия Григалава старался успеть всюду, помогая партнёрам на всех участках поля. Именно ему удался сольный проход, который, в общем-то, и привёл к голу в ворота красноярцев.

Подхватив мяч на своей половине поля, защитник сумел протащить его до чужой штрафной площадки, по пути обыгрывая соперников одного за другим. И совсем было уж арсеналец ворвался на ударную позицию, но на подступах к штрафной его срубил Ланин. Штрафной, в исполнении Комбарова был хорош, но мяч после него ударился в перекладину, и предательски выскочил в поле, где его, однако, подкараулил Шевченко, и головой переправил в ворота.

Этот гол сразу перевернул всё с ног на голову. Теперь обязательно забивать надо было сибирякам. И «львы» ощерились. В конце тайма Самодин прекрасно принял мяч в штрафной площади туляков, оттёр корпусом Беляева, вышел на ударную позицию, но и Габулов был надёжен после удара форварда в ближний угол.

Больше ничего опасного, отошедшие назад и играющие теперь по счёту туляки, гостям создать не позволили.

После первых 45 минут «Арсенал» в РФПЛ остаётся, и, что удивительно, не создав ни одного опасного момента, команда сумела забить, и повести в счёте. Гости также не блещут активностью в атаке, но теперь-то они будут вынуждены пойти вперёд.

И верно, сразу со стартовым свистком на начало второго тайма «Енисей» постарался пойти вперёд. Вот только идти-то было некуда. Прессинг Думбии, Горбатенко и Шевченко не позволял защитникам красноярцев подолгу разыгрывать мяч, а обыграться было не с кем. Все партнёры оказывались плотно прикрыты, да не особо они и открывались.

И всё же возможности для удара из выгодных положений у сибиряков возникали. Так, например, только своевременный бросок Григалавы под удар Иванова, не позволил мячу дойти до ворот.

Туляки пытались как-то проникнуть поближе к воротам «Енисея», но до ударов по воротам Опарина дело доходило очень редко. Вспоминается удар Расича, который кулаками отбил Опарин.

За двадцать минут до конца матча «канониры» чуть снова не загнали сами себя в яму. Кичин сильно прострелил вдоль ворот, мяч попал в бедро Беляеву и полетел в ворота. И только отменная реакция Габулова не позволила ему пересечь линию ворот.

Далее в исполнении обоих коллективов были только полумоменты, но все они сводились к неточным ударам по воротам.

Игра так и завершилась победой арсенальцев 1:0, которая позволила им сохранить место в высшей лиге, с чем мы их и поздравляем. На послематчевой пресс-конференции тренер «Енисея» Тихонов, покритиковав соперника за прямолинейную игру, сказал, что задачи по выходу в РФПЛ не было. Однако мы видели слёзы на поле у Валерия Кичина, и поэтому позволю предположить, что «львы», вернувшись назад, в свой прайд, уже в следующем сезоне приложат все усилия, чтобы стать там «вожаками», и завоевать прямую путёвку наверх.

СТАТИСТИКА.

«АРСЕНАЛ» (Тула) — «ЕНИСЕЙ» (Красноярск) — 1:0 (1:0).

Гол: Шевченко, 29 — 1:0.

«АРСЕНАЛ»: Габулов — 5, Григалава — 5, Денисов — 4, Комбаров — 4,5, Беляев — 4,5, Александров — 4, Максимов — б/о (Шевченко, 8 — 5; Берхамов, 87 — б/о), Горбатенко — 4,5, Боурчану — 4, Думбия — 4,5, Расич — 3,5 (Власов, 79 — 4,5).

«ЕНИСЕЙ»: Опарин — 4,5, Чернов — 4, Чичерин — 4, Васильев — 4, Кичин — 5, Семакин — 4, Алиев — 4, Иванов — 4 (Козлов, 67 — 3,5), Ланин — 3,5, Камешс — 3 (Саркисов, 52 — 4), Самодин — 4 (Малоян, 80 — 3,5).

Судья: Владимир Сельдяков (Бронницы) — 4,5

Предупреждения: Думбия, 62 (грубая игра), Шевченко, 81 (грубая игра), Комбаров, 84 (грубая игра), Габулов, 90+3 (неспортивное поведение) — Ланин, 28 (грубая игра), Козлов, 85 (грубая игра).

Удаление: нет — нет.

Удары: 14 — 6

В створ: 6 — 2

Штанги: 1 — 0

Угловые: 6 — 2

Офсайды: 1 — 3

Фолы: 19 — 14

Голевые моменты: 1 — 2.

Лучшие игроки матча: Григалава — Кичин

28 мая. Тула, стадион «Арсенал». 13400 зрителей. +12. Ясно.