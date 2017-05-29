СМИ: Зарплата Манчини в ФК «Зенит» может составить 5−6 миллионов евро в год
МОСКВА, 29 мая —
Р-Спорт. Зарплата итальянского специалиста Роберто Манчини, в случае если он согласится стать главным тренером петербургского футбольного клуба «Зенит», может составить пять-шесть миллионов евро в год, сообщается La Gazzetta dello Sport.
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Манчини является фаворитом на пост главного тренера «Зенита», который в воскресенье объявил о расторжении контракта с румынским специалистом Мирчей Луческу.
Сообщается, что о назначении 52-летнего итальянского специалиста может быть объявлено в течение недели.
Последним клубом Манчини был миланский «Интер», с которым он расторг контракт в августе прошлого года.
«Зенит» по итогам чемпионата России занял третье место и второй год подряд не попал в Лигу чемпионов. Петербургский клуб в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги Европы.
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