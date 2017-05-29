СМИ: Зарплата Манчини в ФК «Зенит» может составить 5−6 миллионов евро в год

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Манчини является фаворитом на пост главного тренера «Зенита», который в воскресенье объявил о расторжении контракта с румынским специалистом Мирчей Луческу.

Сообщается, что о назначении 52-летнего итальянского специалиста может быть объявлено в течение недели.

Последним клубом Манчини был миланский «Интер», с которым он расторг контракт в августе прошлого года.

«Зенит» по итогам чемпионата России занял третье место и второй год подряд не попал в Лигу чемпионов. Петербургский клуб в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги Европы.