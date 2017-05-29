Луческу + «Зенит» = нелюбовь

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ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ.

Прежде чем перейти к выводам, подведем краткие итоги года работы Мирчи Луческу с сине-бело-голубыми и сравним румынского специалиста с его предшественниками. Почти 15 лет назад «Зенит» оказался первым российским клубом, кто пригласил тренера-иностранца — чеха Властимила Петржелу. С тех пор петербуржцев возглавляли исключительно европейцы. И от Петржелы до Виллаш-Боаша с ними угадывали. Каждый, включая Адвоката и Спаллетти, привносил что-то свое, двигал команду вперед, добывал титулы. Если подходить формально, то он есть и у Петржелы — он завоевал первый и последний Кубок премьер-лиги в 2003-м.

А если не формально, то в том же году чех принес «Зениту» первые в истории клуба серебряные медали, что тогда было равносильно золоту. Луческу в свою очередь взял «трофей одного матча» — Суперкубок России. Но при этом трудно вспомнить, когда в последний раз игра сине-бело-голубых представляла собой такое невыразительное зрелище, как нынешней весной. А ведь зимой новичков куплено не меньше, чем в ходе двух предыдущих трансферных кампаний вместе взятых. Причем большинство — за исключением, пожалуй, Лунева и Ивановича — явно по просьбе главного тренера (напомним, что помимо них в период дозаявок пришли Зуйков, Молло, Цаллагов и Эрнани). Результат селекции от Луческу известен — «Зенит» впервые в российской истории вылетел из Лиги Европы на стадии 1/16 финала, затем выпал из золотой гонки со «Спартаком», а потом проиграл ЦСКА борьбу за место в Лиге чемпионов.

НЕ ТОТ ЧЕМПИОНАТ.

А теперь — к причинам неудачи румына. Одна из них кроется в том, что РФПЛ и чемпионат Украины, где Луческу успешно работал долгих 12 лет — совсем не одно и то же. Когда за титул по сути борются только две команды, то стратегия, тактика, расклад сил по дистанции и даже риторика главного тренера волей-неволей подчинены именно этой особенности турнира.

В России же оказалось, что соперников, которым палец в рот не клади — тут же откусят руку по локоть — гораздо больше. И, главное — прямых конкурентов. Перестроиться Луческу в этом смысле так и не смог. А в итоге уступил на финише двум московским командам.

НЕ ХВАТИЛО ГИБКОСТИ.

Из первого пункта вытекает второй. Перестроиться Луческу не смог потому, что по большому счету делать этого не хотел. Причиной ли тому возраст или уверенность в своих методиках, которая переросла в самоуверенность — это уже дело десятое. Факт остается фактом: Мирче явно не хватило гибкости при управлении командой. Например, когда весной что-то пошло не так, румынский специалист не стал ничего менять ни в тренировочном процессе (по свидетельству очевидцев, довольно однообразном), ни в укладе жизни команды (выходные у футболистов случались лишь по большим праздникам), ни в плане общения с игроками.

Да, частые собрания, как в «Шахтере», Луческу устраивал и в «Зените». Но индивидуально с людьми, по нашим данным, общался крайне редко. Считал, что для профессионалов это лишнее.

К слову, если предположить, что на собраниях Луческу разговаривал с игроками примерно так же, как с журналистами на своем последнем брифинге в Удельной (сверхэмоциональный, но местами непонятный монголог длился 20 минут), тогда не стоит удивляться, что в какой-то момент футболисты невольно перестали воспринимать философию своего главного тренера.

АНТИ-АНЧЕЛОТТИ.

Еще об одной причине вы, наверняка, догадаетесь сами после такого примера.

Когда Иванович только-только приехал в «Зенит» в феврале этого года, то в первом же интервью «СЭ» рассказал следующее: «Будь у футболистов выбор, думаю, они хотели бы всю карьеру провести под руководством Карло Анчелотти. Итальянец очень спокоен и всегда забирает весь негатив на себя, позволяя игрокам чувствовать себя спокойнее».

С того дня не прошло и двух недель, как Луческу после неудачного матча с «Андерлехтом» (для Бранислава — первого официального в питерской команде) сделал опытного серба чуть ли не главным виновником поражения в Брюсселе. Причем, собак на новичка спустил публично.

Впрочем, разницу в этом смысле с Виллаш-Боашем, Спаллетти и Адвокатом многие — особенно, опытные — футболисты почувствовали еще раньше.

Ведь до румына ни один тренер «Зенита» никогда не критиковал своих игроков в общении с прессой. От Луческу же после провальных встреч кому только не доставалось — от Ломбертса до Шатова. В итоге это привело сначала к разрыву между тренером и командой, а затем, что логично, к разрывам между линиями на поле. И даже апатии футболистов. Вспомните, с каким опустошенным видом они покидали газон после побед (!) над «Уралом» или «Томью». А ведь пропасть между наставником и коллективом гораздо страшнее, чем потеря очков и даже титулов.

Закончить эту главу тоже позвольте примером. И также характерным. Весной на одной из открытых тренировок журналисты в очередной раз поинтересовались у Луческу, как дела у давно восстанавливающихся Файзулина и Рязанцева.

— Новостей нет, — последовал ответ.

А чуть ли не на следующий день Рязанцев вышел на поле в составе «Зенита-2»….

НЕПОНЯТНАЯ РОТАЦИЯ.

При Луческу количество игроков основного состава достигло 25 человек. Предыдущие тренеры могли о таком только мечтать. При этом ротация часто происходила так, что болельщики ее причин не понимали. Слишком уж неожиданно один выходил вместо другого в старте. В итоге как не был основной состав наигран ещё зимой на матчи с «Андерлехтом», так «Зенит» ясности не появилось вплоть до конца сезона.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА.

Впрочем, все вышесказанное отнюдь не означает, что Луческу — плохой специалист. Просто так порой случается: характерами не сходятся не только люди, но и тренер с командой и клубом. Впрочем, у Мирчи и «Зенита» совместный период уже позади. И сейчас гораздо интереснее, что ждёт их в будущем.