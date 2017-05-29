«Терек» и «Амкар» интересуются защитником ФК «Тосно» Русланом Абазовым
МОСКВА, 29 мая —
Р-Спорт. Защитник «Тосно» из Ленинградской области Руслан Абазов интересен грозненскому «Тереку» и пермскому «Амкару», футболист может сменить команду уже в летнее трансферное окно, заявил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
Абазов вместе с «Тосно» по итогам прошедшего сезона впервые в истории клуба вышел в Российскую футбольную
«Тосно» достаточно уверенно решил задачу выхода в РФПЛ, и на некоторых футболистов этой команды на российском рынке сейчас есть спрос. Прежде всего, со стороны клубов второй восьмёрки РФПЛ. И особенно это относится к тем игрокам «Тосно», которые в своей карьере уже имеют опыт выступления в РФПЛ. Абазов, который провёл качественный сезон, является одним из самых быстрых российских защитников. Именно этим он привлекает внимание селекционеров, — сказал собеседник агентства.
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