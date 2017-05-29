«Терек» и «Амкар» интересуются защитником ФК «Тосно» Русланом Абазовым

Абазов вместе с «Тосно» по итогам прошедшего сезона впервые в истории клуба вышел в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Контракт 24-летнего защитника с командой из Ленинградской области рассчитан еще на год. В минувшем сезоне Абазов провел за «Тосно» 28 матчей в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Кубке России, в которых забил один гол.

«Тосно» достаточно уверенно решил задачу выхода в РФПЛ, и на некоторых футболистов этой команды на российском рынке сейчас есть спрос. Прежде всего, со стороны клубов второй восьмёрки РФПЛ. И особенно это относится к тем игрокам «Тосно», которые в своей карьере уже имеют опыт выступления в РФПЛ. Абазов, который провёл качественный сезон, является одним из самых быстрых российских защитников. Именно этим он привлекает внимание селекционеров, — сказал собеседник агентства.