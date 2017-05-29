«Зенит» до Манчини рассматривал кандидатуры Сарри и Ди Франческо
«Зенит», который близок к назначению на пост главного тренера Роберто Манчини, ранее вёл переговоры ещё с двумя итальянскими специалистами.
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Как сообщает Sky Sport Italia,
«Сассуоло» занял в минувшем сезоне чемпионате Италии 12-е место, а «Наполи» стал третьим в Серии А. Ранее петербургский клуб отправил в отставку Мирчу Луческу, а накануне СМИ сообщили, что Манчини уже отправился в Россию для подписания контракта с «Зенитом».
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