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29 мая 2017, 10:11 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» до Манчини рассматривал кандидатуры Сарри и Ди Франческо

«Зенит», который близок к назначению на пост главного тренера Роберто Манчини, ранее вёл переговоры ещё с двумя итальянскими специалистами.

Зенит который близок к назначению на пост главного тренера <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span> ранее вёл переговоры ещё с двумя итальянскими специалистами. Увеличить
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Как сообщает Sky Sport Italia, сине-бело-голубые несколько недель рассматривали кандидатуры наставника «Сассуоло» Эусебио Ди Франческо и главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.

«Сассуоло» занял в минувшем сезоне чемпионате Италии 12-е место, а «Наполи» стал третьим в Серии А. Ранее петербургский клуб отправил в отставку Мирчу Луческу, а накануне СМИ сообщили, что Манчини уже отправился в Россию для подписания контракта с «Зенитом».

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