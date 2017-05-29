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29 мая 2017, 10:11 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

КДК рассмотрит использование пиротехники болельщиками «Арсенала» Т

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы будут включены в повестку очередного заседания КДК по итогам стыковых матчей.

«По всем четырём стыковым играм мы рассмотрим всего один инцидент. В матче “Арсенал” — “Енисей” болельщики “Арсенала” использовали пиротехнику, мы рассмотрим этот эпизод», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

28 мая «Арсенал» обыграл «Енисей» (1:0) и остался в российской Премьер-Лиге. В первом матче «канониры» уступили (1:2).

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МОСКВА, 28 мая — Р-Спорт. Футболисты тульского «Арсенала», занявшие по итогам минувшего сезона 14-е место в чемпионате России, обыграли «Енисей» из Красноярска (3-е место в первенстве ФНЛ) в стыковых матчах за право выступать в РФПЛ.
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