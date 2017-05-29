КДК рассмотрит использование пиротехники болельщиками «Арсенала» Т

«По всем четырём стыковым играм мы рассмотрим всего один инцидент. В матче “Арсенал” — “Енисей” болельщики “Арсенала” использовали пиротехнику, мы рассмотрим этот эпизод», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

28 мая «Арсенал» обыграл «Енисей» (1:0) и остался в российской Премьер-Лиге. В первом матче «канониры» уступили (1:2).